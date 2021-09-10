Отец Виллиана рассказал, почему его сын оказался в Шахтере

Отец бразильского хавбека Виллиана, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», а в Европе поиграл за «Челси» и «Арсенал», Северино Силва рассказал, почему его сын в 19 лет перебрался в донецкий клуб.

«Я отвел Виллиана в школу Марселиньо Кариоки, а затем у них был товарищеский матч против сверстников из «Коринтианса». Он им понравился, и остался в академии».

«Ему было сложно покинуть «Коринтианс». Виллиану было всего 19 лет, он много месяцев работал для успеха. В «Кориантиасе» он провел десять лет, но в статусе профессионала провел лишь около семи месяцев. Он ушел, потому что «Коринтиансу» были нужны деньги», - рассказал Северино Силва.

Напомним, «Шахтер» в августе 2007 года заплатил за Виллиана 19 миллионов долларов, а через пять с половиной лет продал бразильца в «Анжи» за 35 миллионов евро.