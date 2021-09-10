Отец Виллиана рассказал, почему его сын оказался в Шахтере

«Горняком» бразилец стал, когда ему было всего-навсего 19 лет

  • 10.09.2021 19:20
  • 3276 просмотров
  • 3 комментария
Отец Виллиана рассказал, почему его сын оказался в Шахтере
© Globoesporte. Виллиан (справа) с отцом

Отец бразильского хавбека Виллиана, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», а в Европе поиграл за «Челси» и «Арсенал», Северино Силва рассказал, почему его сын в 19 лет перебрался в донецкий клуб.

«Я отвел Виллиана в школу Марселиньо Кариоки, а затем у них был товарищеский матч против сверстников из «Коринтианса». Он им понравился, и остался в академии».

«Ему было сложно покинуть «Коринтианс». Виллиану было всего 19 лет, он много месяцев работал для успеха. В «Кориантиасе» он провел десять лет, но в статусе профессионала провел лишь около семи месяцев. Он ушел, потому что «Коринтиансу» были нужны деньги», - рассказал Северино Силва.

Напомним, «Шахтер» в августе 2007 года заплатил за Виллиана 19 миллионов долларов, а через пять с половиной лет продал бразильца в «Анжи» за 35 миллионов евро.

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Источник — Globoesporte

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.09.2021 19:56
    +2
    mandjiko, 10.09.2021 19:49
    а в Анжи он потом перешёл потому что Шахтёру нужны были деньги?
    И Вильяну тоже
    Ссылка
    mandjiko
    online
    mandjiko, 10.09.2021 19:49
    +3
    а в Анжи он потом перешёл потому что Шахтёру нужны были деньги?
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 10.09.2021 19:43
    +1
    Вілліан - одна з легенд сучасного Шахтаря. Поряд з Даріо Срною, Фернандіньо та Мхітаряном.
    Ех, славні були часи, коли перемагали Арсенал, Челсі, Юве, Рому....
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