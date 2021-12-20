Революция в футболе? На саммите ФИФА решают, проводить ли ЧМ каждые 2 года

В понедельник, 20 декабря 2021 года, ФИФА проводит виртуальный глобальный саммит с участием всех ассоциаций-членов, на котором обсуждается будущее футбола в мире.

Главный вопрос на повестке дня – следует ли проводить чемпионаты мира каждые два года?

Предложение вызвало широкую дискуссию среди функционеров, игроков и болельщиков.

Главный аргумент ФИФА состоит в том, что проведение ЧМ раз в два года (вместо раз в четыре) принесет больше прибыли, которую можно было бы распределить между федерациями в Африке, Азии и Южной Америке. А они больше надеются на средства от ФИФА, чем богатые европейские лиги.

Президент Джанни Инфантино также хочет «сделать футбол по-настоящему глобальным» и открыть турнир для небольших стран, что частично будет решено расширением до 48 команд начиная с ЧМ в 2026 году. Инфантино отметил: «Когда мы изучаем глубже, то видим, что ведущий футбол очень сильно ограничен небольшой группой стран. Наша работа – сократить этот разрыв».

Ни одна команда из-за пределов Европы и Южной Америки никогда не доходила до финала чемпионата мира. Турнир 2022 года в Катаре станет первым турниром на Ближнем Востоке: 16 из 21 предыдущих турниров были организованы членами УЕФА или КОНМЕБОЛ. Инфантино хочет не только больше чемпионатов мира, но и больше совместных хозяев: «Прямо сейчас чемпионат мира не возвращается на тот же континент уже 24 года, а это больше чем поколение».

ФИФА также привлекла множество бывших игроков и тренеров для продвижения проекта, в том числе бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петера Шмейхеля, который уже расписался за всю футбольную тусовку: «Мы все согласны».

Напомним, Арсен Венгер, глава отдела глобального развития ФИФА, предложил проводить крупные международные турниры ежегодно, чередуя чемпионаты мира и континентальные соревнования (такие как чемпионат Европы и Кубок Америки).

Недавно Конфедерация африканского футбола (CAF) проголосовала в поддержку планов ФИФА по проведению чемпионата мира раз в два года. Решение было принято во время Генеральной ассамблеи, прошедшей в Каире в ноябре. На CAF приходится 54 из 211 ассоциаций-членов ФИФА.

КОНКАКАФ, который охватывает Северную и Центральную Америку и Карибский бассейн, а также Азиатская футбольная конфедерация (AFC) заявили, что открыты для этой идеи. Скорее всего, предложение понравится и региону Океании.

Критики проекта отмечают, что защита здоровья и благополучия игроков должны иметь первостепенное значение. Во многих лигах и клубах опасаются, что нагрузка на игроков увеличится до критических пределов.

Чемпионат мира каждые два года: это более реально, чем вы думаете