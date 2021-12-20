Революция в футболе? На саммите ФИФА решают, проводить ли ЧМ каждые 2 года

Предложение вызвало дискуссию среди функционеров, игроков и болельщиков

  • 20.12.2021 15:05
  • 593 просмотра
  • 4 комментария
Революция в футболе? На саммите ФИФА решают, проводить ли ЧМ каждые 2 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

В понедельник, 20 декабря 2021 года, ФИФА проводит виртуальный глобальный саммит с участием всех ассоциаций-членов, на котором обсуждается будущее футбола в мире.

Главный вопрос на повестке дня – следует ли проводить чемпионаты мира каждые два года?

Предложение вызвало широкую дискуссию среди функционеров, игроков и болельщиков.

Главный аргумент ФИФА состоит в том, что проведение ЧМ раз в два года (вместо раз в четыре) принесет больше прибыли, которую можно было бы распределить между федерациями в Африке, Азии и Южной Америке. А они больше надеются на средства от ФИФА, чем богатые европейские лиги.

Президент Джанни Инфантино также хочет «сделать футбол по-настоящему глобальным» и открыть турнир для небольших стран, что частично будет решено расширением до 48 команд начиная с ЧМ в 2026 году. Инфантино отметил: «Когда мы изучаем глубже, то видим, что ведущий футбол очень сильно ограничен небольшой группой стран. Наша работа – сократить этот разрыв».

Ни одна команда из-за пределов Европы и Южной Америки никогда не доходила до финала чемпионата мира. Турнир 2022 года в Катаре станет первым турниром на Ближнем Востоке: 16 из 21 предыдущих турниров были организованы членами УЕФА или КОНМЕБОЛ. Инфантино хочет не только больше чемпионатов мира, но и больше совместных хозяев: «Прямо сейчас чемпионат мира не возвращается на тот же континент уже 24 года, а это больше чем поколение».

ФИФА также привлекла множество бывших игроков и тренеров для продвижения проекта, в том числе бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петера Шмейхеля, который уже расписался за всю футбольную тусовку: «Мы все согласны».

Напомним, Арсен Венгер, глава отдела глобального развития ФИФА, предложил проводить крупные международные турниры ежегодно, чередуя чемпионаты мира и континентальные соревнования (такие как чемпионат Европы и Кубок Америки).

Недавно Конфедерация африканского футбола (CAF) проголосовала в поддержку планов ФИФА по проведению чемпионата мира раз в два года. Решение было принято во время Генеральной ассамблеи, прошедшей в Каире в ноябре. На CAF приходится 54 из 211 ассоциаций-членов ФИФА.

КОНКАКАФ, который охватывает Северную и Центральную Америку и Карибский бассейн, а также Азиатская футбольная конфедерация (AFC) заявили, что открыты для этой идеи. Скорее всего, предложение понравится и региону Океании.

Критики проекта отмечают, что защита здоровья и благополучия игроков должны иметь первостепенное значение. Во многих лигах и клубах опасаются, что нагрузка на игроков увеличится до критических пределов.

Чемпионат мира каждые два года: это более реально, чем вы думаете

Николай Степанюк, Sport.ua

(3 голоса)

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Опрос
  • Следует ли проводить чемпионаты мира по футболу каждые два года?
    • 57.14% (4)
      1. Да, больше денег и футбола
    • 28.57% (2)
      2. Нет, это нагрузка и травмы
    • 14.29% (1)
      3. Трудно сказать
    Результаты опроса Проголосовали — 7
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Комментарии
Сначала:
    Михаил Олехнович
    online
    Михаил Олехнович, 20.12.2021 15:35
    0
    potemkin78, 20.12.2021 15:27
    и будет как чепм по хоккею - никому не нужным
    Чемп по хоккею никому не нужен?! ЧМ по хоккею в элите смотрят даже в таких странах, как Бразилия, Австралия, Китай, Япония, Юж. Корея, Сауд. Аравия, Оман, Прибалтика и в маленьких хоккейных странах как Италия, Венгрия, Словения, Польша, Балканы
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 15:28
    0
    Михаил Олехнович, 20.12.2021 15:25
    А почему бы нет? Было бы неплохо! По всем другим видам спорта ЧМ проводятся и вовсе раз в год, так почему в футболе нельзя, хотя это один из самых дорогих видов спорта! И понятно, что не все известные клубы захотят так часто отпускать своих игроков, нарушая тренировочный процесс и подготовку к матчам внутренних чемпов.
    тогда он скорее всего будет как лига наций, то есть разделение на дивизионы.
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    potemkin78
    potemkin78, 20.12.2021 15:27
    0
    и будет как чепм по хоккею - никому не нужным
    Ссылка
    Михаил Олехнович
    online
    Михаил Олехнович, 20.12.2021 15:25
    0
    А почему бы нет? Было бы неплохо! По всем другим видам спорта ЧМ проводятся и вовсе раз в год, так почему в футболе нельзя, хотя это один из самых дорогих видов спорта! И понятно, что не все известные клубы захотят так часто отпускать своих игроков, нарушая тренировочный процесс и подготовку к матчам внутренних чемпов.
    Ссылка
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