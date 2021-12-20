Шахтер отпустил Боту в ПАОК бесплатно

Никаких отступных за своего главного селекционера «горняки» не получили

  • 20.12.2021 19:44
  • 2629 просмотров
  • 11 комментариев
Шахтер отпустил Боту в ПАОК бесплатно
© ФК Шахтер. Жозе Боту

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту перебрался в греческий ПАОК, где будет выполнять функции спортивного директора.

Несмотря на прежние сообщения, ПАОК не платил «горнякам» неустойку, а украинский клуб согласился бесплатно отпустить своего селекционера, контракт которого истекал летом следующего года.

Со стороны ПАОКа переговоры с Боту вели лично владелец клуба Иван Саввиди и его сын Георгис.

Напомним, в «Шахтере» Жозе Боту работал с лета 2018 года.

Источник — Gazzetta.gr

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KRBS55
    KRBS55, 20.12.2021 20:56
    +2
    FunnyCat___, 20.12.2021 20:39
    KRBS55, 20.12.2021 17:53 -4
    Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
    ———
    Вылазь, расскажи нам сколько на Боту потратили президенты других клубов
    Я в отличии от тебя не работаю на этом сайте, чтобы пастись тут днём и ночью. Что ты мне хочешь сказать? что его без денег переманили, и что? Ещё раз глупышка я тебе говорю, что благодаря БОТТУ за трансферы ШАХТЕРА знает весь мир, и даже те последние трансферы его, они все в цене поднялись. А ваш мусор, который вы купили, он даже по арендам не нужен))) ГОРИ дальше)))
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.12.2021 20:43
    +1
    FunnyCat___, 20.12.2021 20:39
    KRBS55, 20.12.2021 17:53 -4
    Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
    ———
    Вылазь, расскажи нам сколько на Боту потратили президенты других клубов
    Почему ты снова унижаешься на ветке великого Шахтёра? Ты не устала?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.12.2021 20:58
    0
    KRBS55, 20.12.2021 20:56
    Я в отличии от тебя не работаю на этом сайте, чтобы пастись тут днём и ночью. Что ты мне хочешь сказать? что его без денег переманили, и что? Ещё раз глупышка я тебе говорю, что благодаря БОТТУ за трансферы ШАХТЕРА знает весь мир, и даже те последние трансферы его, они все в цене поднялись. А ваш мусор, который вы купили, он даже по арендам не нужен))) ГОРИ дальше)))
    Знатно ты её унизил.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 20.12.2021 20:56 (изменен)
    0
    Face Control, 20.12.2021 20:55
    Она очень любит это.
    Самая глупая она на сайте
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.12.2021 20:55
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 20.12.2021 20:47
    Сколько тебе платят на сайте за твои унижения?
    Она очень любит это.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 20.12.2021 20:53
    0
    FunnyCat___, 20.12.2021 20:51
    Жаль что тако « топ» уходит из шахтёра
    С кем же теперь дыдзерби будет ахметова разводить , покупками всяких марлонов за 12 Лямов
    Почему ты оплеванный всегда на сайте ?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 20.12.2021 20:47
    0
    FunnyCat___, 20.12.2021 20:39
    KRBS55, 20.12.2021 17:53 -4
    Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
    ———
    Вылазь, расскажи нам сколько на Боту потратили президенты других клубов
    Сколько тебе платят на сайте за твои унижения?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.12.2021 20:23 (изменен)
    0
    наверное доплатили чтобы ушел.
    а кто в динамо селекционер?
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 20.12.2021 20:19
    -2
    Греки - шланги знатные.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 20.12.2021 19:51
    -2
    Ваш главный бот ушел
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 20.12.2021 20:51
    -3
    Жаль что тако « топ» уходит из шахтёра
    С кем же теперь дыдзерби будет ахметова разводить , покупками всяких марлонов за 12 Лямов
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 20.12.2021 20:39 (изменен)
    -4
    KRBS55, 20.12.2021 17:53 -4
    Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
    ———
    Вылазь, расскажи нам сколько на Боту потратили президенты других клубов
    Ссылка
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