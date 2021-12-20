Шахтер отпустил Боту в ПАОК бесплатно

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту перебрался в греческий ПАОК, где будет выполнять функции спортивного директора.
Несмотря на прежние сообщения, ПАОК не платил «горнякам» неустойку, а украинский клуб согласился бесплатно отпустить своего селекционера, контракт которого истекал летом следующего года.
Со стороны ПАОКа переговоры с Боту вели лично владелец клуба Иван Саввиди и его сын Георгис.
Напомним, в «Шахтере» Жозе Боту работал с лета 2018 года.
Источник — Gazzetta.gr
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Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
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Вылазь, расскажи нам сколько на Боту потратили президенты других клубов
Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
———
Вылазь, расскажи нам сколько на Боту потратили президенты других клубов
С кем же теперь дыдзерби будет ахметова разводить , покупками всяких марлонов за 12 Лямов
Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
———
Вылазь, расскажи нам сколько на Боту потратили президенты других клубов
а кто в динамо селекционер?
С кем же теперь дыдзерби будет ахметова разводить , покупками всяких марлонов за 12 Лямов
Привык на белое говорить чёрное. Над дынамовской трансферной политикой вся Европа смеётся, даже сами ваши фаны. А трансферы Шахтера вошли в историю футбола, как одни из лучших и прибыльных, и она по сей день так и остаётся. Президенты других ФК огромные бабки готовы тратить чтобы переманить БОТТУ, а Киевский рубаха парень сразу понял что делов не будет)))
———
Вылазь, расскажи нам сколько на Боту потратили президенты других клубов
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