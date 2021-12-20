Шахтер отпустил Боту в ПАОК бесплатно

Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту перебрался в греческий ПАОК, где будет выполнять функции спортивного директора.

Несмотря на прежние сообщения, ПАОК не платил «горнякам» неустойку, а украинский клуб согласился бесплатно отпустить своего селекционера, контракт которого истекал летом следующего года.

Со стороны ПАОКа переговоры с Боту вели лично владелец клуба Иван Саввиди и его сын Георгис.

Напомним, в «Шахтере» Жозе Боту работал с лета 2018 года.