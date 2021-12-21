18-й тур
Леванте
3 : 4
Валенсия
20.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Настоящая битва. Валенсия одержала тяжелую победу в левантийском дерби

Команда Хосе Бордаласа сумела отыграться со счета 0:2

  • 21.12.2021 00:05
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Настоящая битва. Валенсия одержала тяжелую победу в левантийском дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

Заключительным матчем 18-го тура Ла Лиги было левантийское дерби – «Леванте» принимал «Валенсию». Хозяева вели по ходу встречи со счетом 2:0 и были близки к первой победе в сезоне, однако в итоге потерпели поражение со счетом 3:4.

«Леванте» - «Валенсия» - 3:4
Голы: Кампанья 21, Рохер 24, Барди 90+1 – Гедеш 44, 85, Солер 50, 72

Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 28 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, обойдя «Барселону». «Леванте» остался последним с 8 очками.

Источник — Sport.ua

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