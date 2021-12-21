В матче 18-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде обыграла «Леванте» со счетом 4:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Леванте).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Валенсия).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Солер (Валенсия).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Рохер Марти (Леванте).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Кампанья (Леванте).
Источник — MEGOGO
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