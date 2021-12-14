Курьезная жеребьевка ЛЧ, Григорчук возглавит Черноморец, Ломаченко и флаг

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 декабря.

1. УЕФА и шарики. Итоги повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Вторая попытка жеребьевки Лиги чемпионов состоялась 13 декабря в Ньоне.

2. Камбек года! Григорчук подписал контракт с Черноморцем. 56-летний специалист уже работал в одесском клубе с 2010 по 2014 годы.

3. ВИДЕО. С каким флагом? Ломаченко вернулся в Украину после боя с Комми. Василий прилетел из Нью-Йорка, где проходил бой.

4. Соперники для Малиновского и Вернидуба. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне вытянули шарик для команд ЛЕ.

5. Качараба узнал соперника. Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Третья по счету жеребьевка за день состоялась 13 декабря в швейцарском Ньоне.

6. По стопам Реброва? Скрипник может возглавить Ференцварош. Интерес к тренеру «Зари» проявляет целый ряд клубов.

7. Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня стали известны пары первой стадии плей-офф.

8. ШОК! УЕФА облажался. При жеребьевке Лиги чемпионов допущены ошибки. Обновление. УЕФА решил провести жеребьевку заново, в 16:00 по Киеву!

9. Ломаченко победил Комми и теперь претендует на Камбососа. Ждем бой в 2022-м. А Василий сразу согласился лететь в гости.

10. Андрей ВОРОБЕЙ: «Ахметов знал, у кого какие карты. Смысл так играть?» Известный футболист – о том, как играл в дурака с президентом «Шахтера».