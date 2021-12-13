Андрей ВОРОБЕЙ: «Ахметов знал, у кого какие карты. Смысл так играть?»

Известный футболист – о том, как играл в дурака с президентом «Шахтера»

  • 13.12.2021 20:18
  • 3351 просмотр
  • 3 комментария
Андрей ВОРОБЕЙ: «Ахметов знал, у кого какие карты. Смысл так играть?»
© Фокус. Ринат Ахметов

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в рубрике Sport.ua «В десятку» рассказал, как играл в карты с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

«Я в преферанс не играл с Ахметовым, но когда мы выиграли чемпионство, то в автобусе к нам вся свита подсела: там Ахметов, Звягильский, Янукович... Президент сел с нами в дурака играть. Только карты раздали, два человека вышло, четыре осталось. Он уже знал, у кого какие карты, хотя я еще не ходил. Смысл тогда играть? Он нас тогда обыграл. Мы ни на что не играли. Футболисты играют на деньги в покер», - сказал Воробей.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 13.12.2021 20:43
    +5
    Посмотреть на теперешних ЗЕ дибилов , так Янык еще святой оказывается.
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    aleks19826
    aleks19826, 13.12.2021 20:31
    +2
    Янукович там тоже с ними ехал так тот вообще шуллер даже не садился играть с любителями. Тот бы не только знал карты все по памяти, а с рукава по дополнительных пять козырей доставал🤣
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    jetcrow
    jetcrow, 13.12.2021 20:43
    +1
    Не колония,а диаспора
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