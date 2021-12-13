Андрей ВОРОБЕЙ: «Ахметов знал, у кого какие карты. Смысл так играть?»

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в рубрике Sport.ua «В десятку» рассказал, как играл в карты с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

«Я в преферанс не играл с Ахметовым, но когда мы выиграли чемпионство, то в автобусе к нам вся свита подсела: там Ахметов, Звягильский, Янукович... Президент сел с нами в дурака играть. Только карты раздали, два человека вышло, четыре осталось. Он уже знал, у кого какие карты, хотя я еще не ходил. Смысл тогда играть? Он нас тогда обыграл. Мы ни на что не играли. Футболисты играют на деньги в покер», - сказал Воробей.