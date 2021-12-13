Соперники для Малиновского и Вернидуба. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне вытянули шарик для команд ЛЕ

  • 13.12.2021 14:21
  • 4762 просмотра
  • 9 комментариев
Соперники для Малиновского и Вернидуба. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
© УЕФА

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги Европы. Шарики из корзин вытягивал Андерс Палоп, испанский вратарь, завершивший карьеру.

Украинские легионеры узнали своих соперников. Итальянская «Аталанта», за который выступает хавбек Руслан Малиновский, будет играть против «Олимпиакоса» из Греции.

«Шериф» из Молдовы под руководством Юрия Вернидуба будет соревноваться за выход в 1/8 финала с командой «Брага» из Португалии.

Питерский «Зенит», за который выступает украинский защитник Ярослав Ракицкий, сыграет против испанского «Бетиса».

​Центральным противостоянием станет двухматчевая дуэль грандов: «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия).

Напомним, на стадии 1/16 финала 8 клубов из Лиги Европы, занявших вторые места, играют против 8 клубов из Лиги чемпионов, которые оказались на третьих позициях. Команды из Лиги Европы считаются сеяными и проведут ответный матч на своем поле. Клубы из одной ассоциации разведены по разным парам.

Первые матчи пройдут 17 февраля (на полях несеяных команд). Ответные поединки состоятся 24 февраля (на полях сеяных команд). Финал Лиги Европы намечен на 18 мая 2022 года в испанской Севилье.

Победители 8 пар 1/16 финала затем присоединятся в 1/8 финала к 8 победителям групп Лиги Европы, в числе которых: «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Айнтрахт» (Германия), «Галатасарай» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия), команда украинского форварда Андрея Ярмоленко.

Лига Европы 2021/22

1/16 финала

  • Первые матчи: 17 февраля (на полях несеяных команд)
  • Ответные матчи: 24 февраля (на полях сеяных команд)

Результаты жеребьевки

  •  Севилья (Испания) –  Динамо Загреб (Хорватия)
  •  Аталанта (Италия) –  Олимпиакос (Греция)
  •  РБ Лейпциг (Германия) –  Реал Сосьедад (Испания)
  •  Барселона (Испания) –  Наполи (Италия)
  •  Зенит (Россия) –  Бетис (Испания)
  •  Боруссия Дортмунд (Германия) –  Рейнджерс (Шотландия)
  •  Шериф (Молдова) –  Брага (Португалия)
  •  Порту (Португалия) –  Лацио (Италия)

Источник — Sport.ua

(35 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Антонов
    Владислав Антонов, 13.12.2021 14:38
    +2
    Мда, рівень єврокубків росте. Шахтар і Динамо в такій компанії були б середньостатистичними клубами. Скоро будемо радіти виходу в 1/8 фіналу ЛЕ як раніше в 1/8 фіналу ЛЧ.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 13.12.2021 14:24 (изменен)
    +2
    Аталанта пройдет.
    Шериф вполне может.
    Барсе очень трудно будет.
    Боруссия - Рейнджерс и Порту - Лацио очень интересно, очень интересные пары наряду с Барса - Наполи.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 13.12.2021 14:53
    0
    Барсе и здесь ничего не светит
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 13.12.2021 14:47
    0
    Насправді крім пари з Аталантою Дортмундом більше немає очевидних фаворитів, цікаві жереби
    Ссылка
    - * -
    online
    - * -, 13.12.2021 14:47
    0
    Брага попала!
    Вернидуб их с Зарёй прошёл, а со сборной мира из Тирасполя - и подавно!
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 13.12.2021 14:37
    0
    В этом году в ЛЕ очень много Топ-команд.
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 13.12.2021 14:25
    0
    Барса - Наполи и Порту - Лацио, могли быть парами в 1/8 ЛЧ) Газпром на этот раз, походу не купил жребий... Вернидуб с Шерифом, еще в ЛЕ могут шороху навести! Буду болеть за них и Аталанту
    Ссылка
    Умник
    Умник, 13.12.2021 14:39
    -1
    Жопа зеніту.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 13.12.2021 14:33
    -2
    Ну что ж, буду за Севилью, Аталанту, Лейпциг, Наполи, Бетис, Рейнджерс, Шериф и Лацио.
    Ссылка
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