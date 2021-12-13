Соперники для Малиновского и Вернидуба. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги Европы. Шарики из корзин вытягивал Андерс Палоп, испанский вратарь, завершивший карьеру.

Украинские легионеры узнали своих соперников. Итальянская «Аталанта», за который выступает хавбек Руслан Малиновский, будет играть против «Олимпиакоса» из Греции.

«Шериф» из Молдовы под руководством Юрия Вернидуба будет соревноваться за выход в 1/8 финала с командой «Брага» из Португалии.

Питерский «Зенит», за который выступает украинский защитник Ярослав Ракицкий, сыграет против испанского «Бетиса».

​Центральным противостоянием станет двухматчевая дуэль грандов: «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия).

Напомним, на стадии 1/16 финала 8 клубов из Лиги Европы, занявших вторые места, играют против 8 клубов из Лиги чемпионов, которые оказались на третьих позициях. Команды из Лиги Европы считаются сеяными и проведут ответный матч на своем поле. Клубы из одной ассоциации разведены по разным парам.

Первые матчи пройдут 17 февраля (на полях несеяных команд). Ответные поединки состоятся 24 февраля (на полях сеяных команд). Финал Лиги Европы намечен на 18 мая 2022 года в испанской Севилье.

Победители 8 пар 1/16 финала затем присоединятся в 1/8 финала к 8 победителям групп Лиги Европы, в числе которых: «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Айнтрахт» (Германия), «Галатасарай» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия), команда украинского форварда Андрея Ярмоленко.

Лига Европы 2021/22

1/16 финала

Первые матчи: 17 февраля (на полях несеяных команд)

Ответные матчи: 24 февраля (на полях сеяных команд)

Результаты жеребьевки