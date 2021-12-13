Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 13 декабря в 14:00 по Киеву

  • 13.12.2021 06:25
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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

В понедельник, 13 декабря, в 14:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги Европы.

В жеребьевке примут участие 16 клубов:

  • 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные)
  • 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные)

лубы из Лиги Европы играют против клубов из Лиги чемпионов. Клубы из Лиги Европы играют ответный матч на своем поле. Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам.

8 шаров с названиями клубов Лиги чемпионов помещают в чашу. Из чаши достают шар с первой командой. Эта команда проведет дома первый матч в первой паре.

В соответствии с вышеуказанными условиями жеребьевки, компьютер затем показывает, какие команды Лиги Европы имеют право играть с командой Лиги чемпионов, выбранной в первой паре. Шары с названиями этих команд помещают в чашу. Из этой чаши достают шар, чтобы завершить формирование первой пары. Вытянутая команда ответный матч проводит дома. Вышеупомянутая процедура повторяется для оставшихся матчей.

Если компьютер показывает, что в той или иной паре может сыграть только одна команда Лиги Европы, она попадает в эту пару автоматически, и шар в этом случае не достается.

Победители восьми пар 1/16 финала присоединятся в 1/8 финала к восьми победителям групп Лиги Европы.

Лига Европы 2021/22

Даты матчей 1/16 финала

  • Первые матчи: 17 февраля (на полях команд, занявших 3-е место в ЛЧ)
  • Ответные матчи: 24 февраля (на полях команд, занявших 2-е место в ЛЕ)

Корзины посева для 1/16 финала

Корзина 1
(сеяные – вторые места в ЛЕ)		 Корзина 2
(несеяные – третьи места в ЛЧ)
  •  Рейнджерс (Шотландия)
  •  Реал Сосьедад (Испания)
  •  Наполи (Италия)
  •  Олимпиакос (Греция)
  •  Лацио (Италия)
  •  Брага (Португалия)
  •  Бетис (Испания)
  •  Динамо Загреб (Хорватия)
  •  РБ Лейпциг (Германия)
  •  Порту (Португалия)
  •  Боруссия Дортмунд (Германия)
  •  Шериф (Молдова)
  •  Барселона (Испания)
  •  Аталанта (Италия)
  •  Севилья (Испания)
  •  Зенит (Россия)

﻿Участники плей-офф

Зеленый цвет – сразу вышли в 1/8 финала ЛЕ, бирюзовый – в 1/16 финала ЛЕ (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 13 декабря 14:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Власов
    Николай Власов, 13.12.2021 07:05
    0
    ЖЕЛАЮ ЧТОБ АТАЛАНТА ВЫИГРАЛА ЛИГУ ЕВРОПЫ
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