Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 13 декабря, в 14:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги Европы.

В жеребьевке примут участие 16 клубов:

8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные)

на групповом этапе Лиги Европы (сеяные) 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные)

лубы из Лиги Европы играют против клубов из Лиги чемпионов. Клубы из Лиги Европы играют ответный матч на своем поле. Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам.

8 шаров с названиями клубов Лиги чемпионов помещают в чашу. Из чаши достают шар с первой командой. Эта команда проведет дома первый матч в первой паре.

В соответствии с вышеуказанными условиями жеребьевки, компьютер затем показывает, какие команды Лиги Европы имеют право играть с командой Лиги чемпионов, выбранной в первой паре. Шары с названиями этих команд помещают в чашу. Из этой чаши достают шар, чтобы завершить формирование первой пары. Вытянутая команда ответный матч проводит дома. Вышеупомянутая процедура повторяется для оставшихся матчей.

Если компьютер показывает, что в той или иной паре может сыграть только одна команда Лиги Европы, она попадает в эту пару автоматически, и шар в этом случае не достается.

Победители восьми пар 1/16 финала присоединятся в 1/8 финала к восьми победителям групп Лиги Европы.

Лига Европы 2021/22

Даты матчей 1/16 финала

Первые матчи: 17 февраля (на полях команд, занявших 3-е место в ЛЧ)

Ответные матчи: 24 февраля (на полях команд, занявших 2-е место в ЛЕ)

Корзины посева для 1/16 финала

Корзина 1

(сеяные – вторые места в ЛЕ) Корзина 2

(несеяные – третьи места в ЛЧ) Рейнджерс (Шотландия) Рейнджерс (Шотландия)

Реал Сосьедад (Испания) Реал Сосьедад (Испания)

Наполи (Италия) Наполи (Италия)

Олимпиакос (Греция) Олимпиакос (Греция)

Лацио (Италия) Лацио (Италия)

Брага (Португалия) Брага (Португалия)

Бетис (Испания) Бетис (Испания)

Динамо Загреб (Хорватия) Динамо Загреб (Хорватия) РБ Лейпциг (Германия) РБ Лейпциг (Германия)

Порту (Португалия) Порту (Португалия)

Боруссия Дортмунд (Германия) Боруссия Дортмунд (Германия)

Шериф (Молдова) Шериф (Молдова)

Барселона (Испания) Барселона (Испания)

Аталанта (Италия) Аталанта (Италия)

Севилья (Испания) Севилья (Испания)

Зенит (Россия) Зенит (Россия)

﻿Участники плей-офф

Зеленый цвет – сразу вышли в 1/8 финала ЛЕ, бирюзовый – в 1/16 финала ЛЕ (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 13 декабря 14:00 на официальном сайте УЕФА.