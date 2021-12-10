6-й тур Лиги Европы. Ярмоленко выиграл группу. Кто пробился в плей-офф?

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы

  • 10.12.2021 00:15
  • 898 просмотров
  • 1 комментарий
6-й тур Лиги Европы. Ярмоленко выиграл группу. Кто пробился в плей-офф?
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Английский «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко, хотя и уступил «Динамо» из Загреба (0:1), выиграл группу H и пробился в 1/8 финала турнира.

Команды, которые заняли в группах первое место, вышли сразу в 1/8 финала ЛЕ. Те, кто закончил групповой раунд на втором месте, будут играть в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиге чемпионов. Команды, финишировавшие на 3-й позиции, перейдут в плей-офф Лиги конференций, третьего по силе еврокубка.

Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.

Лига Европы 2021/22

Участники плей-офф

Жеребьевка раунда плей-офф назначена на 13 декабря 14:00 по Киеву.

Зеленый цвет – вышли в 1/8 финала ЛЕ, бирюзовый – в 1/16 финала ЛЕ (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).

6-й тур, 9 декабря

19:45. Первый блок матчей

  • Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0
  • Легия (Польша) – Спартак (Россия) – 0:1
  • Лион (Франция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
  • Наполи (Италия) – Лестер (Англия) – 3:2
  • Реал Сосьедад (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0
  • Спарта Прага (Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0
  • Фенербахче (Турция) – Айнтрахт (Германия)  – 1:1
  • Штурм (Австрия) – Монако (Франция) – 1:1

22:00. Второй блок матчей

  • Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1
  • Вест Хэм (Англия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1
  • Генк (Бельгия) – Рапид Вена (Австрия) – 0:1
  • Лацио (Италия) – Галатасарай (Турция) – 0:0
  • Лудогорец (Болгария) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:0
  • Марсель (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0
  • Селтик (Шотландия) – Бетис (Испания) – 3:2
  • Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 1:0

Турнирные таблицы ЛЕ

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 10.12.2021 01:34
    0
    Нет такой команды "Ярмоленко" и никогда не было. Есть Вест Хэм, который и выиграл группу.
    Пишите названия новостей грамотно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности