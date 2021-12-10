6-й тур Лиги Европы. Ярмоленко выиграл группу. Кто пробился в плей-офф?

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Английский «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко, хотя и уступил «Динамо» из Загреба (0:1), выиграл группу H и пробился в 1/8 финала турнира.
Команды, которые заняли в группах первое место, вышли сразу в 1/8 финала ЛЕ. Те, кто закончил групповой раунд на втором месте, будут играть в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиге чемпионов. Команды, финишировавшие на 3-й позиции, перейдут в плей-офф Лиги конференций, третьего по силе еврокубка.
Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.
- Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы 2021/22
Участники плей-офф
Жеребьевка раунда плей-офф назначена на 13 декабря 14:00 по Киеву.
Зеленый цвет – вышли в 1/8 финала ЛЕ, бирюзовый – в 1/16 финала ЛЕ (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).
6-й тур, 9 декабря
19:45. Первый блок матчей
- Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0
- Легия (Польша) – Спартак (Россия) – 0:1
- Лион (Франция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
- Наполи (Италия) – Лестер (Англия) – 3:2
- Реал Сосьедад (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0
- Спарта Прага (Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0
- Фенербахче (Турция) – Айнтрахт (Германия) – 1:1
- Штурм (Австрия) – Монако (Франция) – 1:1
22:00. Второй блок матчей
- Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1
- Вест Хэм (Англия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1
- Генк (Бельгия) – Рапид Вена (Австрия) – 0:1
- Лацио (Италия) – Галатасарай (Турция) – 0:0
- Лудогорец (Болгария) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:0
- Марсель (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0
- Селтик (Шотландия) – Бетис (Испания) – 3:2
- Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 1:0
Источник — Sport.ua
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