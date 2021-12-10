6-й тур Лиги Европы. Ярмоленко выиграл группу. Кто пробился в плей-офф?

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Английский «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко, хотя и уступил «Динамо» из Загреба (0:1), выиграл группу H и пробился в 1/8 финала турнира.

Команды, которые заняли в группах первое место, вышли сразу в 1/8 финала ЛЕ. Те, кто закончил групповой раунд на втором месте, будут играть в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиге чемпионов. Команды, финишировавшие на 3-й позиции, перейдут в плей-офф Лиги конференций, третьего по силе еврокубка.

Напомним, Украина осталась весной без еврокубков. Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига Европы 2021/22

Участники плей-офф

Жеребьевка раунда плей-офф назначена на 13 декабря 14:00 по Киеву.

Зеленый цвет – вышли в 1/8 финала ЛЕ, бирюзовый – в 1/16 финала ЛЕ (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).

6-й тур, 9 декабря

19:45. Первый блок матчей

Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0

(Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 Легия (Польша) – Спартак (Россия) – 0:1

(Россия) – 0:1 Лион (Франция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1

Наполи (Италия) – Лестер (Англия) – 3:2

(Италия) – Лестер (Англия) – 3:2 Реал Сосьедад (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0

(Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0 Спарта Прага (Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0

(Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0 Фенербахче (Турция) – Айнтрахт (Германия) – 1:1

Штурм (Австрия) – Монако (Франция) – 1:1

22:00. Второй блок матчей

Брага (Португалия) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1

Вест Хэм (Англия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1

(Хорватия) – 0:1 Генк (Бельгия) – Рапид Вена (Австрия) – 0:1

(Австрия) – 0:1 Лацио (Италия) – Галатасарай (Турция) – 0:0

Лудогорец (Болгария) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:0

Марсель (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0

(Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0 Селтик (Шотландия) – Бетис (Испания) – 3:2

(Шотландия) – Бетис (Испания) – 3:2 Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 1:0

Турнирные таблицы ЛЕ