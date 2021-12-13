Камбек года! Григорчук подписал контракт с Черноморцем

Украинский тренер Роман Григорчук во второй раз возглавил одесский «Черноморец».



Переговоры 56-летнего специалиста с руководством одесского клуба завершились успешно, и контракт уже подписан, информирует журналист Игорь Бурбас.

Приход Григорчука в «Черноморец» связан с ближайшим переходом команды в руки новых владельцев, которыми в прессе называют бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Тренер уже работал в «Черноморце» с 2010 по 2014 годы. Он вывел одесскую команду в 1/16 финала Лиги Европы 2013/14, выиграв на выезде решающий матч группы у нидерландского ПСВ.



Одним из помощников Григорчука станет его бывший подопечный Алексей Антонов. Тренерский штаб также может усилить Алексей Гай.

Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле 2021 года. Команда затем стала чемпионом Беларуси.

