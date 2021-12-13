Камбек года! Григорчук подписал контракт с Черноморцем

Украинский тренер Роман Григорчук во второй раз возглавил одесский «Черноморец».
Переговоры 56-летнего специалиста с руководством одесского клуба завершились успешно, и контракт уже подписан, информирует журналист Игорь Бурбас.
Приход Григорчука в «Черноморец» связан с ближайшим переходом команды в руки новых владельцев, которыми в прессе называют бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.
Тренер уже работал в «Черноморце» с 2010 по 2014 годы. Он вывел одесскую команду в 1/16 финала Лиги Европы 2013/14, выиграв на выезде решающий матч группы у нидерландского ПСВ.
Одним из помощников Григорчука станет его бывший подопечный Алексей Антонов. Тренерский штаб также может усилить Алексей Гай.
Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле 2021 года. Команда затем стала чемпионом Беларуси.
Григорчук підписав з Чорноморцем. Тепер офіційно. У помічниках екс-підопічний Антонов. Штаб може підсилити також Гай.— Igor Burbas (@iburbas) December 13, 2021
Источник — Sport.ua
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Лига получила ещё одного сильного тренера !
Деньги есть? Игроков где брать?
А команда в Одессе нужна! И не просто нужна - нужна в УПЛ !
УПЛ без Черноморца, что справка без печати.
https://www.youtube.com/watch?v=K9sd_HUJmGI "Ватный ватный Леша Гай, В рашку рашку уезжай"
Конфуций
А Гай? Опять будут тролли гудеть.
Ты вчера сильно расстроилась после унижения ?
Через каждые полчаса на любой ветке интересуешься.
Черномрец через пару сезонов будет бороться за бронзу с дынамо и наведёт шороху ещё в евротурнирах Удачи
Там сегодня передали дело в прокуратуру по вашей павелке
Скоро и по замету передадут, Венедиктова не спит
https://www.youtube.com/watch?v=K9sd_HUJmGI "Ватный ватный Леша Гай, В рашку рашку уезжай"
Насчёт арендованных игроков, то думаю , что те кто в основе играл и не нужны будут Динамо останутся.Человек пять , может семь , восемь.
Может не все играть будут в основе стабильно, но даже для ротации и замен.
Если правду конечно бурбас написал)
Может не все играть будут в основе стабильно, но даже для ротации и замен.
Если правду конечно бурбас написал)
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