Камбек года! Григорчук подписал контракт с Черноморцем

56-летний специалист уже работал в одесском клубе с 2010 по 2014 годы

  • 13.12.2021 21:20
  • 8359 просмотров
  • 75 комментариев
Камбек года! Григорчук подписал контракт с Черноморцем
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук во второй раз возглавил одесский «Черноморец».
 
Переговоры 56-летнего специалиста с руководством одесского клуба завершились успешно, и контракт уже подписан, информирует журналист Игорь Бурбас.

Приход Григорчука в «Черноморец» связан с ближайшим переходом команды в руки новых владельцев, которыми в прессе называют бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Тренер уже работал в «Черноморце» с 2010 по 2014 годы. Он вывел одесскую команду в 1/16 финала Лиги Европы 2013/14, выиграв на выезде решающий матч группы у нидерландского ПСВ.
 
Одним из помощников Григорчука станет его бывший подопечный Алексей Антонов. Тренерский штаб также может усилить Алексей Гай.

Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский «Шахтер», который он покинул в июле 2021 года. Команда затем стала чемпионом Беларуси.
 

Источник — Sport.ua

(46 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 13.12.2021 21:22
    +16
    Отличное возвращение
    Лига получила ещё одного сильного тренера !
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    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 13.12.2021 21:33
    +10
    Надеюсь что в украинском футболе появится ещё одна сила
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    Burevestnik
    Burevestnik, 13.12.2021 21:47
    +6
    FidanFCCO, 13.12.2021 21:42
    Считай что почти никого из них в клубе не будет,разве пару человек
    допустим: оставили 2. Нужно купить где-то еще минимум 7.
    Деньги есть? Игроков где брать?
    А команда в Одессе нужна! И не просто нужна - нужна в УПЛ !
    УПЛ без Черноморца, что справка без печати.
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    Chicot
    Chicot, 13.12.2021 21:31
    +6
    Я думаю, что Роман Иосифович разберётся и с помощниками и с составом)
    Ссылка
    turist86
    turist86, 13.12.2021 21:55
    +4
    Григорчук, будь ласка, давайте обійдемося без Гая.
    https://www.youtube.com/watch?v=K9sd_HUJmGI "Ватный ватный Леша Гай, В рашку рашку уезжай"
    Ссылка
    Chicot
    Chicot, 13.12.2021 21:26
    +4
    Урааааа!Гри-Гор-Чук!!!!!
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 13.12.2021 22:03 (изменен)
    +3
    smart-Forever---, 13.12.2021 22:01
    Приезжай за углём - отсыпим до-отвала. Газ вам по-любому скоро рашка отрежет - будете мёрзнуть в своих нищебродских халупах
    Тело которое суп на плинтусах варит, переживает что кто то где то замёрзнет
    Ссылка
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 13.12.2021 22:23
    +2
    FunnyCat_____, 13.12.2021 22:19
    Ну так ты уже нажаловалась побежала, что я тебя обижаю
    Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожать её.
    Конфуций
    Ссылка
    Antonov
    Antonov, 13.12.2021 21:28 (изменен)
    +2
    С Новым годом!⚒, 13.12.2021 21:24
    Два раза можно только пиво налить в один и тот же бокал.
    А Гай? Опять будут тролли гудеть.
    Антонов уже точно помощник ,ещё не решено по Гаю
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    MAd__крот
    online
    MAd__крот, 13.12.2021 22:18
    +1
    smart-Forever---, 13.12.2021 22:16
    Шубная грелка во весь рост
    💯%%
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    avk2307
    avk2307, 13.12.2021 22:14
    +1
    Хуакин Гусман Лоэра, 13.12.2021 22:12
    Ты в Лубнах сейчас ?
    Ты вчера сильно расстроилась после унижения ?
    А че ты за него так переживаешь?
    Через каждые полчаса на любой ветке интересуешься.
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 13.12.2021 22:01
    +1
    MAd__крот, 13.12.2021 21:54
    Вот и отлично ,после смены хозяев и тренера ,
    Черномрец через пару сезонов будет бороться за бронзу с дынамо и наведёт шороху ещё в евротурнирах Удачи
    К тому времени шахтёр- боярка , выйдет как раз в первую лигу
    Там сегодня передали дело в прокуратуру по вашей павелке
    Скоро и по замету передадут, Венедиктова не спит
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 13.12.2021 22:00
    +1
    turist86, 13.12.2021 21:55
    Григорчук, будь ласка, давайте обійдемося без Гая.
    https://www.youtube.com/watch?v=K9sd_HUJmGI "Ватный ватный Леша Гай, В рашку рашку уезжай"
    Должно на всех стадионах звучать
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 13.12.2021 22:00 (изменен)
    +1
    Calm, 13.12.2021 21:45
    Я думаю многим молодым мусорятам придется искать новую игровую практику.. но то их проблемы и суркиса
    Многие молодые бомжата Маркевича со следующего сезона будут первую лигу штурмовать, ты лучше за это переживай , а не за Суркиса
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    Antonov
    Antonov, 13.12.2021 21:23
    +1
    Лучше тренера и не придумаешь и Антонов помощник супер
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    Burevestnik
    Burevestnik, 13.12.2021 21:23
    +1
    подписал с Климовым или уже новыми владельцами?
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    Aleks04
    Aleks04, 13.12.2021 22:39
    0
    avk2307, 13.12.2021 22:11
    Тренер хороший, тем интереснее будет чемпионат.
    Насчёт арендованных игроков, то думаю , что те кто в основе играл и не нужны будут Динамо останутся.Человек пять , может семь , восемь.
    Та не, чтобы Игорёня за бесплатно отдал игроков － не поверю
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    FidanFCCO
    FidanFCCO, 13.12.2021 22:38
    0
    avk2307, 13.12.2021 22:36
    Я думаю человек пять семь оставят.
    Может не все играть будут в основе стабильно, но даже для ротации и замен.
    Если правду конечно бурбас написал)
    Это правда,плюс новые владельцы клуба
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    avk2307
    avk2307, 13.12.2021 22:36 (изменен)
    0
    FidanFCCO, 13.12.2021 22:33
    Максимум 2-3 человека,от остальных толку нет вообще никакого.И то для того чтоб доиграть сезон,вряд ли сразу начнутся трансферы нормальные зимой
    Я думаю человек пять семь оставят.
    Может не все играть будут в основе стабильно, но даже для ротации и замен.
    Если правду конечно бурбас написал)
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 13.12.2021 22:35
    0
    smart-Forever---, 13.12.2021 22:01
    Приезжай за углём - отсыпим до-отвала. Газ вам по-любому скоро рашка отрежет - будете мёрзнуть в своих нищебродских халупах
    Боже, яке воно дурне (фейспалм)
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