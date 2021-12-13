Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовала точное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоялась сегодня.
Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов
Первые матчи:
Вторник, 15 февраля
Спортинг – Манчестер Сити
ПСЖ – Реал
Среда, 16 февраля
Зальцбург – Бавария
Интер – Ливерпуль
Вторник, 22 февраля
Челси – Лилль
Вильярреал – Ювентус
Среда, 23 февраля
Бенфика – Аякс
Атлетико – Манчестер Юнайтед
Ответные матчи:
Вторник, 8 марта
Бавария – Зальцбург
Ливерпуль – Интер
Среда, 9 марта
Манчестер Сити – Спортинг
Реал – ПСЖ
Вторник, 15 марта
Аякс – Бенфика
Манчестер Юнайтед – Атлетико
Среда, 16 марта
Лилль – Челси
Ювентус - Вильярреал
Время начала всех матчей - 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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