Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня стали известны пары первой стадии плей-офф

  • 13.12.2021 19:19
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Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА опубликовала точное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоялась сегодня.

Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые матчи:

Вторник, 15 февраля

Спортинг – Манчестер Сити

ПСЖ – Реал

Среда, 16 февраля

Зальцбург – Бавария

Интер – Ливерпуль

Вторник, 22 февраля

Челси – Лилль

Вильярреал – Ювентус

Среда, 23 февраля

Бенфика – Аякс

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Ответные матчи:

Вторник, 8 марта

Бавария – Зальцбург

Ливерпуль – Интер

Среда, 9 марта

Манчестер Сити – Спортинг

Реал – ПСЖ

Вторник, 15 марта

Аякс – Бенфика

Манчестер Юнайтед – Атлетико

Среда, 16 марта

Лилль – Челси

Ювентус - Вильярреал

Время начала всех матчей - 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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