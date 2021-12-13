Качараба узнал соперника. Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций

В понедельник, 13 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги конференций. Шарики из корзин вытягивал Лорик Цана, албанский футболист, завершивший карьеру.

Пражская «Славия», за которую выступает украинец Тарас Качараба, будет играть против «Фенербахче» из Турции. «Карабах» из Азербайджана в борьбе за выход в 1/8 финала встретится с французским «Марселем».

Напомним, 8 победителей групп Лиги конференций напрямую прошли в 1/8 финала, тогда как 8 обладателей вторых мест на групповом этапе (условно сеяные) сыграют за путевки в эту стадию против 8 обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Клубы из одной ассоциации разведены по разным парам. Эта стадия состоит из двух матчей, причем сеяные команды проводят ответный матч на своем поле. Встречи стадии 1/16 финала пройдут 17 февраля (на полях несеяных команд) и 24 февраля (на полях сеяных команд). Финал запланирован на 25 мая 2022 года в Тиране, столице Албании.

Победители 8 стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций, в числе которых: ЛАСК (Австрия), «Гент» (Бельгия) с украинцем Романом Безусом, «Рома» (Италия), АЗ Алкмар (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция), «Базель» (Швейцария).

Лига конференций 2021/22

1/16 финала

Первые матчи: 17 февраля (на полях несеяных команд)

Ответные матчи: 24 февраля (на полях сеяных команд)

Результаты жеребьевки