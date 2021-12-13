Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 13 декабря в 15:00 по Киеву

  • 13.12.2021 06:50
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Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

В понедельник, 13 декабря, в 15:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги конференций.

В жеребьевке примут участие 16 команд:

  • 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные)
  • 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)

8 победителей групп Лиги конференций напрямую прошли в 1/8 финала, тогда как 8 обладателей вторых мест на групповом этапе сыграют за путевки в эту стадию против 8 обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Пары в стыковых матчах составляются согласно следующему принципу: вторые места в группах Лиги конференций играют с третьими местами в группах Лиги Европы.

Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам. Эта стадия состоит из двух матчей, причем сеяные команды проводят ответный матч на своем поле.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Лига конференций 2021/22

Даты матчей 1/16 финала

  • Первые матчи: 17 февраля (на полях команд, занявших 3-е место в ЛЕ)
  • Ответные матчи: 24 февраля (на полях команд, занявших 2-е место в ЛК)

Корзины посева для 1/16 финала

Одна команда определится позже – это будет Витесс (Нидерланды) или Тоттенхэм (Англия).

Сеяные

  •  Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  •  Партизан (Сербия)
  •  Буде-Глимт (Норвегия)
  •  Рандерс (Дания)
  •  Славия Прага (Чехия)
  •  ПАОК (Греция)
  •  Карабах (Азербайджан)
  •  Одна команда определится позже 

Несеяные

  •  Спарта (Чехия)
  •  ПСВ (Нидерланды)
  •  Лестер (Англия)
  •  Фенербахче (Турция)
  •  Марсель (Франция)
  •  Митьюлланд (Дания)
  •  Селтик (Шотландия)
  •  Рапид (Австрия)

﻿Участники плей-офф

Зеленый цвет – сразу вышли в 1/8 финала ЛК, бирюзовый – в 1/16 финала ЛК (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 13 декабря 15:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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