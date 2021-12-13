Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 13 декабря, в 15:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги конференций.
В жеребьевке примут участие 16 команд:
- 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные)
- 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)
8 победителей групп Лиги конференций напрямую прошли в 1/8 финала, тогда как 8 обладателей вторых мест на групповом этапе сыграют за путевки в эту стадию против 8 обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.
Пары в стыковых матчах составляются согласно следующему принципу: вторые места в группах Лиги конференций играют с третьими местами в группах Лиги Европы.
Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам. Эта стадия состоит из двух матчей, причем сеяные команды проводят ответный матч на своем поле.
Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
Даты матчей 1/16 финала
- Первые матчи: 17 февраля (на полях команд, занявших 3-е место в ЛЕ)
- Ответные матчи: 24 февраля (на полях команд, занявших 2-е место в ЛК)
Корзины посева для 1/16 финала
Одна команда определится позже – это будет Витесс (Нидерланды) или Тоттенхэм (Англия).
Сеяные
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Партизан (Сербия)
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Рандерс (Дания)
- Славия Прага (Чехия)
- ПАОК (Греция)
- Карабах (Азербайджан)
- Одна команда определится позже
Несеяные
- Спарта (Чехия)
- ПСВ (Нидерланды)
- Лестер (Англия)
- Фенербахче (Турция)
- Марсель (Франция)
- Митьюлланд (Дания)
- Селтик (Шотландия)
- Рапид (Австрия)
Участники плей-офф
Зеленый цвет – сразу вышли в 1/8 финала ЛК, бирюзовый – в 1/16 финала ЛК (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).
Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 13 декабря 15:00 на официальном сайте УЕФА.
Источник — Sport.ua
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