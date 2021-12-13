Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 13 декабря, в 15:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала (стыковых матчей) Лиги конференций.

В жеребьевке примут участие 16 команд:

8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные)

на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные)

8 победителей групп Лиги конференций напрямую прошли в 1/8 финала, тогда как 8 обладателей вторых мест на групповом этапе сыграют за путевки в эту стадию против 8 обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Пары в стыковых матчах составляются согласно следующему принципу: вторые места в группах Лиги конференций играют с третьими местами в группах Лиги Европы.

Клубы из одной ассоциации разводятся по разным парам. Эта стадия состоит из двух матчей, причем сеяные команды проводят ответный матч на своем поле.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций.

Лига конференций 2021/22

Даты матчей 1/16 финала

Первые матчи: 17 февраля (на полях команд, занявших 3-е место в ЛЕ)

Ответные матчи: 24 февраля (на полях команд, занявших 2-е место в ЛК)

Корзины посева для 1/16 финала

Одна команда определится позже – это будет Витесс (Нидерланды) или Тоттенхэм (Англия).

Сеяные

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Партизан (Сербия)

Буде-Глимт (Норвегия)

Рандерс (Дания)

Славия Прага (Чехия)

ПАОК (Греция)

Карабах (Азербайджан)

Одна команда определится позже

Несеяные

Спарта (Чехия)

ПСВ (Нидерланды)

Лестер (Англия)

Фенербахче (Турция)

Марсель (Франция)

Митьюлланд (Дания)

Селтик (Шотландия)

Рапид (Австрия)

﻿Участники плей-офф

Зеленый цвет – сразу вышли в 1/8 финала ЛК, бирюзовый – в 1/16 финала ЛК (нижняя восьмерка – перешла из ЛЧ).

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 13 декабря 15:00 на официальном сайте УЕФА.