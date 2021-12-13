Яркая победа Ломаченко, Динамо потеряло очки, Ферстаппен стал чемпионом Ф-1

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 декабря.
1. Вася на высоте! Ломаченко победил Комми и завоевал пояс WBO. Бой украинского боксера состоялся в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке.
2. Конкурент оторвался. Динамо на Олимпийском не смогло дожать Зарю. Киевская команда будет зимовать на втором месте.
3. На последнем круге! Ферстаппен прошел Хэмилтона и стал чемпионом Ф-1. Просто фантастическая развязка чемпионата.
4. Бодрое начало. Украина U-20 стартовала на ЧМ по хоккею с разгромной победы. Украинские хоккеисты забросили 7 шайб.
5. Шедевр в исполнении Бензема. Реал выиграл у Атлетико в мадридском дерби. «Реал» в мадридском дерби уверенно обыграл «Атлетико» благодаря голам Бензема и Асенсио.
6. Стагнация продолжается. Барселона сенсационно не смогла обыграть Осасуну. Каталонский клуб никак не может найти игру и улучшить результаты в Ла Лиге.
7. Хохфильцен-2021. Билосюк финишировала 13-й в персьюте. Украинка стала единственной, кому покорились все 20 мишеней.
8. Завершили неудачную серию. Черноморец в Одессе обыграл Металлист 1925. Харьковчане проиграли седьмой матч кряду.
9. Хохфильцен-2021. Украинцы заняли 7 место в эстафете. Выиграли гонку норвежские биатлонисты.
10. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Марлосом. Полузащитник покидает донецкий клуб.
Источник — Sport.ua
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