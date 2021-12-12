17-й тур
Осасуна
2 : 2
Барселона
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Стагнация продолжается. Барселона сенсационно не смогла обыграть Осасуну

Каталонский клуб никак не может найти игру и улучшить результаты в Ла Лиге

  • 12.12.2021 19:10
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Стагнация продолжается. Барселона сенсационно не смогла обыграть Осасуну
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Барселона» сыграли вничью (2:2).

Хозяева проигрывали 1:2, но Чими Авила на 86-й минуте сравнял счет ударом из-за штрафной.

«Барселона», возглавляемая Хави, набрала всего 24 очка и занимает лишь 8-е место. «Осасуна» имеет 22 очка и входит в топ-10.

В другом матче игрового дня «Вильярреал» дома победил «Райо Вальекано» (2:0).

Ла Лига. 17-й тур

Осасуна  Барселона  2:2

Голы: Гонсалес, 12 (0:1). Гарсия, 14 (1:1). Эззалзули, 49 (1:2). Авила, 86 (2:2).

Осасуна: Эррера, Крус, Гарсия, Гарсия, Видаль (Хосе Анхель, 74), Торро, Монкайола, Санчес (Торрес, 74), Гарсия (Брашанац, 68), Барха (Авила, 68), Кике Гарсия (Будимир, 68).

Барселона: тер Штеген, Юмтити, Пике, Араухо, Дембеле (Коутиньо, 81), де Йонг, Бускетс, Эззалзули (Хутгла, 90), Гави, Гонсалес (Мингеса, 73), де Йонг.

Предупреждения: Видаль 28, Гарсия 37, Крус 49, Санчес 56, Гарсия 67 – Гави 74, тер Штеген 83, Пике 89.

Судья: Мунуэра.

Вильярреал  Райо Вальекано  2:0

Голы: Манди, 32 (1:0). Морено, 36, пенальти (2:0).

Вильярреал: Рульи, Марио Гаспар, Пау Торрес, Манди, Педраса, Парехо (Капуэ, 62), Иборра, Тригерос (Мойсес Гомес, 78), Морено (Пако Алькасер, 85), Диа (Морено, 63), Пино (Чиквуэзе, 62).

Райо Вальекано: Димитриевски, Катена, Бальиу, Савелич (Посо, 82), Гарсия, Валентин, Комесанья (Лопес, 65), Палазон (Бебе, 65), Трехо (Нтека, 58), Гвардьола (Мартин, 82), Альваро Гарсия.

Предупреждения: Пау Торрес 23 – Катена 37, Палазон 37, Гарсия 61.

Судья: Лопес.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    INMSpace
    INMSpace, 12.12.2021 19:32
    0
    Пока Месси штамповал голы и очки в Барсе, все писали, что типа в ТАКОЙ команде и безногий будет забивать. Но вот Лео ушел и выяснилось, что Барса - всего лишь середняк Ла Лиги, совершенно посредственная команда.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 12.12.2021 19:18
    -1
    У Хави вся надежда на трансферы в январе... А если и с ними не выгорит? Тогда, походу все будут скучать по Вальверде)
    Ссылка
    Умник
    Умник, 12.12.2021 19:17
    -3
    Верните кумана
    Ссылка
    Artem !
    Artem !, 12.12.2021 19:21
    -4
    А если б Хави в Дженоа...
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