Стагнация продолжается. Барселона сенсационно не смогла обыграть Осасуну

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Барселона» сыграли вничью (2:2).
Хозяева проигрывали 1:2, но Чими Авила на 86-й минуте сравнял счет ударом из-за штрафной.
«Барселона», возглавляемая Хави, набрала всего 24 очка и занимает лишь 8-е место. «Осасуна» имеет 22 очка и входит в топ-10.
В другом матче игрового дня «Вильярреал» дома победил «Райо Вальекано» (2:0).
Ла Лига. 17-й тур
Осасуна – Барселона – 2:2
Голы: Гонсалес, 12 (0:1). Гарсия, 14 (1:1). Эззалзули, 49 (1:2). Авила, 86 (2:2).
Осасуна: Эррера, Крус, Гарсия, Гарсия, Видаль (Хосе Анхель, 74), Торро, Монкайола, Санчес (Торрес, 74), Гарсия (Брашанац, 68), Барха (Авила, 68), Кике Гарсия (Будимир, 68).
Барселона: тер Штеген, Юмтити, Пике, Араухо, Дембеле (Коутиньо, 81), де Йонг, Бускетс, Эззалзули (Хутгла, 90), Гави, Гонсалес (Мингеса, 73), де Йонг.
Предупреждения: Видаль 28, Гарсия 37, Крус 49, Санчес 56, Гарсия 67 – Гави 74, тер Штеген 83, Пике 89.
Судья: Мунуэра.
Вильярреал – Райо Вальекано – 2:0
Голы: Манди, 32 (1:0). Морено, 36, пенальти (2:0).
Вильярреал: Рульи, Марио Гаспар, Пау Торрес, Манди, Педраса, Парехо (Капуэ, 62), Иборра, Тригерос (Мойсес Гомес, 78), Морено (Пако Алькасер, 85), Диа (Морено, 63), Пино (Чиквуэзе, 62).
Райо Вальекано: Димитриевски, Катена, Бальиу, Савелич (Посо, 82), Гарсия, Валентин, Комесанья (Лопес, 65), Палазон (Бебе, 65), Трехо (Нтека, 58), Гвардьола (Мартин, 82), Альваро Гарсия.
Предупреждения: Пау Торрес 23 – Катена 37, Палазон 37, Гарсия 61.
Судья: Лопес.
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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