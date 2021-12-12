Завершили неудачную серию. Черноморец в Одессе обыграл Металлист 1925

В воскресенье, 12-го декабря, состоялся поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист 1925». Матч прошел в Одессе, на поле стадиона «Черноморец». Оба коллектива в последних матчах украинского первенства показывали просто ужасные результаты. Проигрышная серия «Черноморца» перед матчем составляла 3 игры, а проигрышная клубная рекордная серия «Металлиста 1925» целых 5 игр и не забивал харьковский клуб в УПЛ на протяжении 444 минут.

До этого матча в рамках УПЛ «Черноморец» и «Металлист 1925» встречались всего один раз и было это в первом круге нынешнего сезона, тогда в Харькове команды устроили настоящею перестрелку, которая завершилась победой «Металлиста 1925» со счетом 3:2. Притом стоит отметить, что подопечные Кривенцова после первого тайма уступали 1:2. В одесском же матче для «Черноморца» победа гарантировала подьем на 13-е место в турнирной таблице, а «Металлист 1925» в случае успеха мог пойти на зимние каникулы в статусе 9-й команды чемпионата.

Хозяева поля не стали откладывать все на потом и сразу принялись за дело, забив уже на третей минуте матча, когда после ассиста Кузыка точным ударом в дальний угол отметился Авагимян, который до этого в соло прошел нескольких защитников. Не успели гости отойти от первого гола, как еще через три минуты одесситы удвоили преимущество: удар Цитаишвили был блокирован, но первым на подборе оказался Кравченко, который в касание с метров 30-ти отправил мяч в верхний угол ворот Сидоренко. После такого старта команды не собирались останавливаться. Так, на 17-й минуте «Металлист 1925» мог сократить отставание, однако удар Ермакова головой после навеса с фланга парировал Кучерук.

Только к середине тайма команды чуть сбавили темп, больше владел мячом «Черноморец», а вот гости наматывали километраж без игрового снаряда. Впрочем, за 10 минут до перерыва харьковский клуб имел еще одну возможность отквитать один мяч, но Савин вовремя добивания с хорошей позиции пустил мяч рядом со штангой. Остаток времени больше с мячом работал уже харьковский клуб, но делал это в основном на своей половине поля. Попытки атак конечно были, но «Черноморец» отменно защитил свои владения и пошел на перерыв в статусе лидирующей команды.

Второй тайм начался с атак «Черноморца», который уж очень хотел быстро забить третий гол. Близким к этому был молодой форвард одесситов Ванат, который на 48-й минуте с убойной позиции головой не смог переиграть Сидоренко, который из-под перекладины перевел мяч на угловой. Ответ «Металлиста 1925» был не менее опасным: на 51-й минуте защитники «Черноморца» заигрались в своей штрафной и потеряли мяч, в результате Задерака выкатил передачу на 11 метров на Крыськива, а тот в касание не смог переиграть Кучерука – отличный сейв от голкипера. Еще один шанс Крыськив упустил спустя несколько минут, когда со средней дистанции пробил над перекладиной.

Стало заметно, что харьковчане начинают нащупывать свою игру и «Черноморцу» стоит играть аккуратнее, даже ведя в счете 2:0. На 57-й минуте интрига таки вернулась, когда хозяева поля на ровном месте привезли в свои ворота пенальти. Дубко завалил Марлисона в штрафной и Романюк сразу указала на точку. Сам пострадавший исполнил приговор, без проблем переиграв Кучерука. Через две минуты после гола Задерака мог делать счет ничейным, но пожадничал и не отдал пасс на набегающего партнера по команде, а решил пробить сам – удар вышел сильным, но точно туда, где расположился Кучерук.

«Черноморец» в свою очередь лишь оборонялся. Команда Юрия Мороза села еще ниже и заметнее стала играть на удержание счета, впрочем по контратаки не забывала. Другое дело, что опасными эти выпади назвать нельзя было, то Авагимян запустил мяч на трибуны, то вышедший на замену Бугай не попадет по мячу после отличного прострела с правого фланга. У харьковского клуба в атаке слаживалось все гораздо интереснее, но моменты команда буквально транжирила, чего только стоил удар Габелка, который не смог переиграть Кучерука, пробив с нескольких метров в ногу голкиперу.

Время играло на руку одеситам, которые в последние 15 минут матча забыл даже про контратаки. Да, был еще один момент у Бугая, который изловчился и смог пробить из-под двух защитников, но перекинуть Сидоренко не удалось. «Металлист 1925» же наседал на ворота хозяев поля, пробивая с разных дистанций, но то точность подводила, то Кучерук выручал. Кривенцов лишь за 10 минут до завершения основного времени провел свои первые замены, но свежая кровь команде не помогла, банально не хватило времени. Играй так «Металлист» в первом тайме, счет мог быть другим, но должное надо отдать и «Черноморцу», который показал отличную реализацию. Под занавес матча одесситы даже забили, однако Бугай прошил ворота соперника с офсайда.

В результате матч завершился победой одесского клуба, который прервал свою проигрышную серию из трех матчей и поднялся на место переходных матчей перед зимними каникулами. «Металлист 1925» же лишь прервал свою голевую засуху, которая длилась больше 500 минут. На зимний перерыв же харьковский клуб идет не в лучшем настроении, имея в пассиве 6-матчевую серию поражений в чемпионате Украины.



Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Черноморец» – «Металлист 1925» - 2:1



Авагимян, 3, Кравченко, 6 – Марлисон, 57 (пен.)

Ткачук, 33, Савин, 70, Шершень, 79, Ченбай, 85

«Черноморец»: Кучерук – Кузык, Дубко (Кадири, 67), Биловар, Путря (Вантух, 78) – Авагимян (Брагару, 78), Смирный, Кравченко, Цитаишвили – Исаенко (Билошевский, 87) – Ванат (Бугай, 67).

«Металлист 1925»: Сидоренко – Ченбай, Шершень, Ткачук, Ермаков – Габелок – Ременюк, Задерака, Крыськив (Батюшин, 80), Савин (Фабиньо, 80) – Марлисон (Островский, 87).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).



Удары (в створ): 12 (5) – 21 (6)

Угловые: 5 – 10

Оффсайды: 2 – 1.

ЧЕРНОМОРЕЦ-МЕТАЛЛИСТ 1925.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C