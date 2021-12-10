18-й тур
Черноморец
0 : 0
Металлист 1925
12.12.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 10.12.2021 23:06
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Черноморец – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 12-го декабря, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 14:00.

Серию неудачных результатов коллектива Валерия Кривенцова уже даже крутым пике назвать будет недостаточно для полного описания сложности ситуации. Абсолютные дебютанты «элиты» не так давно выдавали последовательность из пяти побед кряду, после чего уже шесть поединков проиграли. Команда Юрия Мороза тоже ушла сравнительно недалеко, но «Черноморец» своей игрой оставляет хоть какие-то надежды, пусть с результатами они и не сопоставляются в итоге. В последнем туре перед «зимней спячкой» командам предстоит определиться со своими перспективами на вторую часть сезона – поражение перед столь длинной паузой не будет сулить ничего хорошего одному из наставников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925».

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Александр Снитко, Sport.ua

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