18-й тур
Черноморец
2 : 1
Металлист 1925
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Металлист 1925 – 2:1. Третья победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 18-го тура УПЛ

  • 12.12.2021 16:42
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Черноморец – Металлист 1925 – 2:1. Третья победа. Видео голов и обзор матча
© ФК Черноморец

В воскресенье, 12-го декабря, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сражались одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист 1925». 

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Черноморец» – «Металлист 1925» - 2:1

Авагимян, 3, Кравченко, 6 – Марлисон, 57 (пен.)

Обзор матча

Гол Авагимяна

Гол Кравченко

Лучшие моменты первого тайма

Гол Марлиссона

Лучшие моменты второго тайма

Источник — Sport.ua

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