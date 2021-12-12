В воскресенье, 12-го декабря, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сражались одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист 1925».
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Черноморец» – «Металлист 1925» - 2:1
Авагимян, 3, Кравченко, 6 – Марлисон, 57 (пен.)
Обзор матча
Гол Авагимяна
Гол Кравченко
Лучшие моменты первого тайма
Гол Марлиссона
Лучшие моменты второго тайма
Источник — Sport.ua
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