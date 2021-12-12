Валерий КРИВЕНЦОВ: «Все, что нам бьют – все залетает»

После матча против «Черноморца» главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов ответил на вопросы журналистов.



- Валерий Сергеевич, шестое подряд поражение вашей команды в УПЛ. Судьбу поединка решили два быстрых гола. Что стало причиной, по вашему мнению, недостаточной настройки, были мыслями в отпуске?

- Точно, что не были в отпуске. Мы понимали, что игра стратегически очень важна для нас, как и для «Черноморца». Мы хорошо подготовились к этой игре. Но, действительно, два гола эти... Не годится так. Да, это уже шестое поражение нашей команды подряд, но если взять везение – в наши ворота залетает все. Все, что нам бьют – все залетает. По игре мы наиграли на пять, на шесть забитых голов. Но реализация.



- Да, что-то не то с реализацией. Была продолжительная безголевая серия. До того как Марлисон забил, не было мыслей его заменить? Не было ведь от него остроты в атаке?

- Я не могу так сказать, команда играла агрессивно. Команда создала множество моментов. Но реализация. Да, сейчас нет результата. Да, мы расстроены. Однако есть много причин, почему да. Мы с большим трудом вышли из Первой лиги с третьей позиции. Мы недоукомплектовались так, как надо. Причину наших неудач можно объяснить. Большое количество травмированных игроков – это раз. А второе – это отсутствие конкуренции. Это два фактора.



- Пенальти забили на 57-й минуте. Но первые замены вы произвели значительно позже. Не было кем усилить?

- Мы выпустили молодого Владислава Островского, я очень рад, что он дебютировал. Потому что это талантливый игрок. Мы будем привлекать нашу талантливую молодежь из юношеской команды в основной состав. Постараемся взять их на собрание, посмотреть, кто из ребят уже готов. Ибо основа любой команды – это именно свои питомцы.



- С такой удручающей серией завершаете первую часть сезона. Какие основные ваши итоги?

- Я отметил два фактора. Сейчас есть время. Надеюсь, что кто-нибудь из травмированных игроков подойдет и начнет после Нового года работать с нами по полной. Надеюсь, что это будет и Дерек, и Жичиков, и Пономарь. У Дмитренко еще более сложная ситуация. Даже если насчет этой игры. Перед ней мы потеряли Голодюка из-за дисквалификации. У Зубкова поднялась температура. Батюшин только после операции. Криськив не хорошо чувствовал себя, Кравченко, Русин работает по индивидуальной программе – просто катастрофа. Мы, когда комплектовали команду, исходя из наших возможностей, конечно, рассчитывали, что будет определенная группа игроков, которая будет давать результат. Когда по пять-шесть игроков выпадают перед каждым матчем – это очень тяжело. И это не оправдание для нас. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы знаем, что станем сильнее – это точно. Сейчас задача отдохнуть и с новыми силами готовиться к старту второй части чемпионата.



- Для оптимизма и вернуться сильнее - трансферы нужны?

- Обязательно. Мы работаем над этим. Однако есть хорошее выражение «вверх нужно подниматься постепенно», - это, пожалуй, о нас.