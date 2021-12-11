18-й тур
Черноморец
0 : 0
Металлист 1925
12.12.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сумеют ли одесситы взять реванш за поражение в третьем туре?

  • 11.12.2021 18:53
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Черноморец – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© odessa-sport.info

В воскресенье, 12 декабря, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Черноморец» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 17:00.

Черноморец

Команда находится у самого дна турнирной таблицы. Одесситы одержали всего две победы в чемпионате страны. Причем последний раз это случилось более месяца назад, в эпической перестрелке с «Рухом» (4:3). После чего последовали три поражения подряд с общим счетом 2:10. В итоге подопечные Юрия Мороза за 17 туров набрали только 11 очков и находятся на 14 месте в турнирной таблице.

Разумеется, перед зимней паузой всем хочется одержать победу и уйти на каникулы с хорошим настроением. Впрочем, для «Черноморца» даже победа будет означать всего лишь подъём на тринадцатую строчку. Отметим, что команда смогла победить дома только раз в последних одиннадцати поединках.

Металлист 1925

Харьковчане, без сомнения, испытывают затяжной спад. После разгрома «Ингульца», который состоялся еще в октябре (4:0), команда потерпела пять поражений кряду в рамках Премьер-лиги. При этом подопечные Валерия Кривенцова сумели забить только один гол. И на данный момент их серия без забитых мячей насчитывает 444 минуты игрового времени в чемпионате страны.

Неудивительно, что команда с седьмого места скатилась на десятое. «Металлист 1925» заработал 19 баллов в 17 поединках. Даже победа в гостях не позволит харьковчанам подняться выше восьмого места. Но наверняка они хотят в первую очередь прервать ужасную проигрышную серию. К слову, и вничью команда играет не так часто – 1 ничейный результат был зафиксирован в последних 25 матчах.

Статистика команд

В рамках УПЛ «Черноморец» и «Металлист 1925» встречались только однажды – в первом круге нынешнего розыгрыша. В Харькове сильнее оказались хозяева – 3:2, хотя после первого тайма уступали 1:2. Что интересно, за два предыдущих сезона в Первой лиге одесситы в четырех поединках не потерпели ни одного поражения и не пропустили ни одного гола.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам. Судя по последним матчам «Металлиста 1925», харьковчанам будет очень непросто в Одессе. А мы рискнем спрогнозировать, что «Черноморец» не проиграет.

Ориентировочные составы:
«Черноморец»: Кучерук, Кузык, Дубко, Биловар, Путря, Авагимян, Кадири, Смирный, Цитаишвили, Исаенко, Тлумак, 80.
«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Ременюк, Задерака, Савин, Зубков, Марлисон.

12 декабря, воскресенье

«Черноморец» – «Металлист 1925»
Одесса. Стадион «Черноморец». 14:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
ЧЕРНОМОРЕЦ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Клим Лавренюк, Sport.ua

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