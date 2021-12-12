17-й тур
Реал Мадрид
2 : 0
Атлетико Мадрид
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шедевр в исполнении Бензема. Реал выиграл у Атлетико в мадридском дерби

«Реал» в мадридском дерби уверенно обыграл «Атлетико» благодаря голам Бензема и Асенсио

  • 12.12.2021 23:57
  • 771 просмотр
  • 0 комментариев
Шедевр в исполнении Бензема. Реал выиграл у Атлетико в мадридском дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал» и «Атлетико». Мадридское дерби состоялось на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» и завершилось уверенной победой «Реала» со счетом 2:0.

Счет в матче на 16-й минуте открыл форвард «Реала» Карим Бензема, который ударом слету после навеса от Винисиуса от газона отправил мяч в сетку ворот Облака. «Атлетико» был близок сравнять счет на 36-й минуте встречи, однако Куртуа в красивом сейве парировал удар со штрафного от Гризманна. В результате первый тайм завершился в пользу хозяева поля.

«Атлетико» неплохо начал второй тайм, но пропустил на 58-й минуте контратаку, которую развернул вышедший на замену Йович, в результате Винисиус с фланга отдал точную передачу на Асенсио, который в падении отправил сферу в дальний угол ворот «матрасников».

Под занавес встречи команды обменивались острыми атаками, но больше голов в матче зрители не увидели. В итоге матч завершился уверенной победой «Реала», который закрепил свое лидерство в чемпионате Испании. «Атлетико» после поражения остался на 4-м месте и теперь отстает от «сливочных» на целых 10 очков.

Испанская Ла Лига. 17 тур.

«Реал» – «Атлетико» – 2:0

 Бензема (16), Асенсио (58)

 Менди (45+1) – Филипе (36), Кондогбия (74), Суарес (88)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде, 87) Бензема (Йович, 46), Винисиус (Родриго, 87)

«Атлетико»: Облак, Филипе, Кондогбия, Эрмосо, Льоренте, Де Пауль (Эррера, 69), Коке, Кунья (Лоди, 60), Карраско (Лемар, 46), Корреа (Суарес, 60), Гризманн (Феликс, 46)

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Альхимия-де-Альфара, Испания)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности