Шедевр в исполнении Бензема. Реал выиграл у Атлетико в мадридском дерби

В воскресенье, 12 декабря, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Реал» и «Атлетико». Мадридское дерби состоялось на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» и завершилось уверенной победой «Реала» со счетом 2:0.

Счет в матче на 16-й минуте открыл форвард «Реала» Карим Бензема, который ударом слету после навеса от Винисиуса от газона отправил мяч в сетку ворот Облака. «Атлетико» был близок сравнять счет на 36-й минуте встречи, однако Куртуа в красивом сейве парировал удар со штрафного от Гризманна. В результате первый тайм завершился в пользу хозяева поля.

«Атлетико» неплохо начал второй тайм, но пропустил на 58-й минуте контратаку, которую развернул вышедший на замену Йович, в результате Винисиус с фланга отдал точную передачу на Асенсио, который в падении отправил сферу в дальний угол ворот «матрасников».

Под занавес встречи команды обменивались острыми атаками, но больше голов в матче зрители не увидели. В итоге матч завершился уверенной победой «Реала», который закрепил свое лидерство в чемпионате Испании. «Атлетико» после поражения остался на 4-м месте и теперь отстает от «сливочных» на целых 10 очков.

Испанская Ла Лига. 17 тур.

«Реал» – «Атлетико» – 2:0

Бензема (16), Асенсио (58)

Менди (45+1) – Филипе (36), Кондогбия (74), Суарес (88)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде, 87) Бензема (Йович, 46), Винисиус (Родриго, 87)

«Атлетико»: Облак, Филипе, Кондогбия, Эрмосо, Льоренте, Де Пауль (Эррера, 69), Коке, Кунья (Лоди, 60), Карраско (Лемар, 46), Корреа (Суарес, 60), Гризманн (Феликс, 46)

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос (Альхимия-де-Альфара, Испания)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА