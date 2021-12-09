В воскресенье, 12 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Атлетико». Мадридское дерби состоится на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После 16 туров «Реал» является лидером в чемпионате, клуб выиграл последних 5 матчей кряду и имеет в своем активе 39 набранных очков. Команда Карло Анчелотти также успешно выступает в Лиге чемпионов и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе. В свою «Атлетико» замыкает топ-4 лучших команд испанской лиги. В прошлом туре подопечные Диего Симеоне неожиданно уступили «Мальорке» 1:2. Клуб также примет участие в плей-офф Лиги чемпионов, куда вышел со 2-го места в своей группе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».