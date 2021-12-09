Турнирные таблицы ЛЧ. Определены 15 из 16 обладателей путевок в 1/8 финала

8 декабря в Лиге чемпионов сыграны матчи 6-го тура группового турнира.
Киевское «Динамо» на выезде проиграло «Бенфике» (0:2) и попрощалось с еврокубками, как и «Шахтер» днем ранее.
В 1/8 финала ЛЧ вышли 15 команд:
- Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси
- Реал, Атлетико
- Интер, Ювентус
- Бавария
- ПСЖ, Лилль
- Спортинг, Бенфика
- Аякс
- Ред Булл Зальцбург
Матч «Аталанты» с «Вильярреалом» из-за снегопада перенесен на 9 декабря. Эти команды определят обладателя последней путевки в весеннюю стадию ЛЧ.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов 2021/22
6-й тур, 8 декабря
- Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 3:3
- Ювентус (Италия) – Мальме (Швеция) – 1:0
- Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:0
- Бенфика (Португалия) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
- Вольфсбург (Германия) – Лилль (Франция) – 1:3
- РБ Зальцбург (Австрия) – Севилья (Испания) – 1:0
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1
- Аталанта (Италия) – Вильярреал (Испания) – перенесен на 09.12
Источник — Sport.ua
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