Турнирные таблицы ЛЧ. Определены 15 из 16 обладателей путевок в 1/8 финала

Матч «Аталанты» с «Вильярреалом» из-за снегопада перенесен на 9 декабря

  • 09.12.2021 00:20
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Турнирные таблицы ЛЧ. Определены 15 из 16 обладателей путевок в 1/8 финала
© УЕФА

8 декабря в Лиге чемпионов сыграны матчи 6-го тура группового турнира.

Киевское «Динамо» на выезде проиграло «Бенфике» (0:2) и попрощалось с еврокубками, как и «Шахтер» днем ранее.

В 1/8 финала ЛЧ вышли 15 команд:

  •  Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Челси
  •  Реал, Атлетико
  •  Интер, Ювентус
  •  Бавария
  •  ПСЖ, Лилль
  •  Спортинг, Бенфика
  •  Аякс
  •  Ред Булл Зальцбург

Матч «Аталанты» с «Вильярреалом» из-за снегопада перенесен на 9 декабря. Эти команды определят обладателя последней путевки в весеннюю стадию ЛЧ.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

6-й тур, 8 декабря

  • Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 3:3
  • Ювентус (Италия) – Мальме (Швеция) – 1:0
  • Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:0
  • Бенфика (Португалия) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
  • Вольфсбург (Германия) – Лилль (Франция) – 1:3
  • РБ Зальцбург (Австрия) – Севилья (Испания) – 1:0
  • Манчестер Юнайтед (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1
  • Аталанта (Италия) – Вильярреал (Испания) – перенесен на 09.12

Турнирные таблицы ЛЧ

 

Источник — Sport.ua

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