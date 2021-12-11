Реал Мадрид

Центральным матчем 17-го тура испанской Ла Лиги, безусловно, станет мадридское дерби – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Атлетико». Матч пройдет в воскресенье, 12 декабря.
«Реал»
Для «Реала» нынешний сезон складывается практически идеально. Команда уверенно лидирует в Ла Лиге с 8-очковым преимуществом над ближайшим преследователем, «Севильей». В Лиге чемпионов благодаря победе в последнем туре над «Интером» команда Карло Анчелотти вышла в плей-офф с первого места в группе.
Суммарно во всех турнирах «Реал» побеждает уже в девяти матчах подряд – команда находится практически в идеальной форме. И победа над «Атлетико» может стать приговором для интриги в чемпионской гонке в Ла Лиге – уже сейчас, под конец первого круга.
Кадровая ситуация у «Реала» не идеальная. Скорее всего, не успеет восстановиться после травмы лидер атак, Карим Бензема. Кроме него травмированы Дани Себальос и Гарет Бэйл, к чьему отсутствию Анчелотти уже давно успел привыкнуть.
«Атлетико»
У «Атлетико» нынешний сезон складывается очень непросто. В Лиге чемпионов команда Диего Симеоне лишь в последнем туре вырвала путевку в плей-офф в напряженной борьбе с «Порту» и «Миланом». В Ла Лиге «Матрасники» выглядят не лучшим образом, и шансы защитить чемпионский титул могут вновь обрести реальные очертания только в случае победы в дерби.
«Атлетико» к матчу с «Реалом» также подходит не в оптимальном составе. Травмированы защитники Стефан Савич и Шиме Врсалько, под вопросом участие в поединке Кирана Триппьера и звездного форварда Луиса Суареса.
История встреч
К данному моменту «Реал» и «Атлетико» встречались между собой в Ла Лиге 168 раз. У «Королевского клуба» ощутимое преимущество: 89 побед против 40, еще 39 поединков завершились вничью. Разница голов – 293-217 в пользу «Реала».
Прогноз на противостояние
«Реал» в данный момент находится в прекрасной форме, и по праву считается фаворитом предстоящего матча. Наш прогноз – победа «Реала», коэффициент 2,12.
12 декабря, воскревенье
|«Реал» – «Атлетико»
|Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
|ТВ-трансляция на телеканале Megogo
|Прогноз Sport.ua —2:1
Источник — Sport.ua
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