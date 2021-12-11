17-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Атлетико Мадрид
12.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал - Атлетико. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги

В 17-м туре состоится мадридское дерби

  • 11.12.2021 18:02
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Реал - Атлетико. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральным матчем 17-го тура испанской Ла Лиги, безусловно, станет мадридское дерби – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Атлетико». Матч пройдет в воскресенье, 12 декабря.

«Реал»

Для «Реала» нынешний сезон складывается практически идеально. Команда уверенно лидирует в Ла Лиге с 8-очковым преимуществом над ближайшим преследователем, «Севильей». В Лиге чемпионов благодаря победе в последнем туре над «Интером» команда Карло Анчелотти вышла в плей-офф с первого места в группе.

Суммарно во всех турнирах «Реал» побеждает уже в девяти матчах подряд – команда находится практически в идеальной форме. И победа над «Атлетико» может стать приговором для интриги в чемпионской гонке в Ла Лиге – уже сейчас, под конец первого круга.

Кадровая ситуация у «Реала» не идеальная. Скорее всего, не успеет восстановиться после травмы лидер атак, Карим Бензема. Кроме него травмированы Дани Себальос и Гарет Бэйл, к чьему отсутствию Анчелотти уже давно успел привыкнуть.

«Атлетико»

У «Атлетико» нынешний сезон складывается очень непросто. В Лиге чемпионов команда Диего Симеоне лишь в последнем туре вырвала путевку в плей-офф в напряженной борьбе с «Порту» и «Миланом». В Ла Лиге «Матрасники» выглядят не лучшим образом, и шансы защитить чемпионский титул могут вновь обрести реальные очертания только в случае победы в дерби.

«Атлетико» к матчу с «Реалом» также подходит не в оптимальном составе. Травмированы защитники Стефан Савич и Шиме Врсалько, под вопросом участие в поединке Кирана Триппьера и звездного форварда Луиса Суареса.

История встреч

К данному моменту «Реал» и «Атлетико» встречались между собой в Ла Лиге 168 раз. У «Королевского клуба» ощутимое преимущество: 89 побед против 40, еще 39 поединков завершились вничью. Разница голов – 293-217 в пользу «Реала».

Прогноз на противостояние

«Реал» в данный момент находится в прекрасной форме, и по праву считается фаворитом предстоящего матча. Наш прогноз – победа «Реала», коэффициент 2,12.

12 декабря, воскревенье

«Реал» – «Атлетико»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Megogo
Прогноз Sport.ua —2:1
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Источник — Sport.ua

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