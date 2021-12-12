ВИДЕО. Реал забил супергол в дерби. Феноменальный удар с лета от Бензема

В центральном матче 17-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимает «Атлетико».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме хозяева поля забили гол-шедевр. В быстрой атаке Карим Бензема с лета отправил мяч в ворота после передачи Винисиуса Жуниора.
ГОЛ! 1:0. Карим Бензема, 16 мин.
Источник — Sport.ua
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