ВИДЕО. Реал забил супергол в дерби. Феноменальный удар с лета от Бензема

В центральном матче 17-го тура Ла Лиги «Реал» принимает «Атлетико»

  • 12.12.2021 22:53
  • 1257 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Реал забил супергол в дерби. Феноменальный удар с лета от Бензема
© Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 17-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимает «Атлетико». 

В первом тайме хозяева поля забили гол-шедевр. В быстрой атаке Карим Бензема с лета отправил мяч в ворота после передачи Винисиуса Жуниора.

ГОЛ! 1:0. Карим Бензема, 16 мин.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 12.12.2021 23:15
    +1
    игрокам киевского динамо смотреть и учиться
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    ua
    ua, 12.12.2021 23:24
    0
    ona_proigraet, 12.12.2021 23:15
    игрокам киевского динамо смотреть и учиться
    этому нельзя научиться, тем более по видео), практика, практика и ещё раз практика, ну и про талант тоже забывать не надо, если не дано, то не дано
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