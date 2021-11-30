Золотой мяч Месси, победа Украины над Северной Македонией, Рангник в МЮ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 ноября.

1. Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2021. В Париже вручена престижная награда лучшему футболисту года.

2. Ударная четверть. Сборная Украины в Киеве обыграла Северную Македонию. Команда Айнарса Багатскиса одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата мира.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Рангник возглавил МЮ. Немецкий специалист будет руководить «красными дьяволами» до конца сезона.

4. ФОТО. Самолет Шахтера попал в ДТП в аэропорту Борисполя. 29 ноября в турбину самолета «горняков» врезался погрузчик.

5. Он побил много рекордов. В Париже назван лучший форвард 2021 года. Приз получил форвард Баварии Роберт Левандовски из Польши.

6. Додо интересен Интеру. Шахтер оценивает защитника в 25 миллионов евро. Контракт бразильца с «горняками» действует до 31 августа 2025 года.

7. Лучший вратарь года! Определен обладатель награды Яшин Трофи 2021. В Париже проходит раздача наград за текущий год.

8. Удачно переключились. Заря минимально обыграла Александрию. Коллектив Виктора Скрипника оторвался от подопечных Гуры на девять очков.

9. Лучший молодой игрок года! Стал известен обладатель Копа Трофи. В Париже проходит церемония вручения награды Золотой мяч.

10. Шевченко хочет видеть в Дженоа защитника Милана. Андреа Конти может продолжить карьеру в Генуе.