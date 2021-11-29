ОФИЦИАЛЬНО. Рангник возглавил МЮ

Новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед» назначен Ральф Рангник, сообщается на официальном сайте клуба.
Немецкий специалист будет руководить «красными дьяволами» до конца сезона, а затем еще два года будет работать в клубе в качестве консультанта.
На посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рангник заменил Уле-Гуннара Сульшера, который был отправлен в отставку после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4).
63-летний Рангник ранее тренировал «Корб», «Ройтлинген», «Ульм», «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм», вновь «Шальке» и «РБ Лейпциг». В 2011 году он привел «Шальке» к триумфу в Кубке и Суперкубке Германии.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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Ему ещё Ле выигрывать.
Потом мю.
Ему ещё Ле выигрывать.
Потом мю.
МЮ может рвануть с ним, но может и упасть, если звезды восстанут против нагрузок.
Все за что брался этот человек, на выходе были успехи.
Современный дед
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