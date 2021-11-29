ОФИЦИАЛЬНО. Рангник возглавил МЮ

Немецкий специалист будет руководить «красными дьяволами» до конца сезона

  • 29.11.2021 13:35
  • 2346 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Рангник возглавил МЮ
© ФК Манчестер Юнайтед. Ральф Рангник

Новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед» назначен Ральф Рангник, сообщается на официальном сайте клуба.

Немецкий специалист будет руководить «красными дьяволами» до конца сезона, а затем еще два года будет работать в клубе в качестве консультанта.

На посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рангник заменил Уле-Гуннара Сульшера, который был отправлен в отставку после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4).

63-летний Рангник ранее тренировал «Корб», «Ройтлинген», «Ульм», «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм», вновь «Шальке» и «РБ Лейпциг». В 2011 году он привел «Шальке» к триумфу в Кубке и Суперкубке Германии.

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    AK.228, 29.11.2021 15:00
    +1
    Умник, 29.11.2021 14:54
    Вернидуб же не бросит на пол пути шериф.
    Ему ещё Ле выигрывать.
    Потом мю.
    шутка дня
    Ссылка
    Умник
    Умник, 29.11.2021 14:54
    +1
    AK.228, 29.11.2021 14:38
    ну такое, временщик это не очень хорошо для команды
    Вернидуб же не бросит на пол пути шериф.
    Ему ещё Ле выигрывать.
    Потом мю.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 29.11.2021 14:10 (изменен)
    +1
    Рангник один из самых классных тренеров в современном футболе.
    МЮ может рвануть с ним, но может и упасть, если звезды восстанут против нагрузок.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 29.11.2021 15:06
    0
    AK.228, 29.11.2021 15:00
    шутка дня
    Юмор спасет жизнь
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 29.11.2021 14:38
    0
    ну такое, временщик это не очень хорошо для команды
    Ссылка
    Михаил Шкуренков
    Михаил Шкуренков, 29.11.2021 14:33
    -1
    Идиотское решение. Слил с Локомотивом все что можно. Будет уволен к лету
    Ссылка
    Умник
    Умник, 29.11.2021 14:29
    -1
    Мечтал его видеть в ДК.
    Все за что брался этот человек, на выходе были успехи.
    Современный дед
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 29.11.2021 14:06
    -1
    Кто такой?))) Может лучше Вернидуба попробовать?
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