ОФИЦИАЛЬНО. Рангник возглавил МЮ

Новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед» назначен Ральф Рангник, сообщается на официальном сайте клуба.

Немецкий специалист будет руководить «красными дьяволами» до конца сезона, а затем еще два года будет работать в клубе в качестве консультанта.

На посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рангник заменил Уле-Гуннара Сульшера, который был отправлен в отставку после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4).

63-летний Рангник ранее тренировал «Корб», «Ройтлинген», «Ульм», «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм», вновь «Шальке» и «РБ Лейпциг». В 2011 году он привел «Шальке» к триумфу в Кубке и Суперкубке Германии.