Шевченко хочет видеть в Дженоа защитника Милана

«Дженоа» может во время январского трансферного окна подписать защитника «Милана» Андреа Конти. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Кроме «Дженоа», интерес к Конти проявляет еще один генуэзский клуб – «Сампдория». Также, по информации Скиры, вскоре по Конти «Милану» поступит предложение из-за рубежа.
Из-за ряда тяжелых травм Конти в последние годы потерял место в основной обойме «Милана». В нынешнем сезоне он не провел ни одного официального матча за «россонери». Трансферная стоимость 27-летнего защитника оценивается в 3,5 миллиона евро.
Вчера, 28 ноября «Дженоа» набрала первое очко под руководством Андрея Шевченко, сыграв вничью 0:0 с «Удинезе».
Источник — твиттер Николо Скиры
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