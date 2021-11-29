Шевченко хочет видеть в Дженоа защитника Милана

Андреа Конти может продолжить карьеру в Генуе

  • 29.11.2021 19:53
  • 2230 просмотров
  • 10 комментариев
Шевченко хочет видеть в Дженоа защитника Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Конти

«Дженоа» может во время январского трансферного окна подписать защитника «Милана» Андреа Конти. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Кроме «Дженоа», интерес к Конти проявляет еще один генуэзский клуб – «Сампдория». Также, по информации Скиры, вскоре по Конти «Милану» поступит предложение из-за рубежа.

Из-за ряда тяжелых травм Конти в последние годы потерял место в основной обойме «Милана». В нынешнем сезоне он не провел ни одного официального матча за «россонери». Трансферная стоимость 27-летнего защитника оценивается в 3,5 миллиона евро.

Вчера, 28 ноября «Дженоа» набрала первое очко под руководством Андрея Шевченко, сыграв вничью 0:0 с «Удинезе».

Источник — твиттер Николо Скиры

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 29.11.2021 20:59 (изменен)
    0
    OKs100, 29.11.2021 20:26
    Слишком дорого для Дженоа, они могут себе позволить только игроков за 600-800 тысяч.
    Може нові власники розродяться хоч на 20-30 мільйонів на трансфери. Інакше, навіщо це все було? Я, коли прочитав заголовок, взагалі подумав що Шева на К'яера замахнувся).
    Ссылка
    Український Крим
    online
    Український Крим, 29.11.2021 20:57
    0
    Невже Мальдіні запросить?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 29.11.2021 20:57
    0
    Умник, 29.11.2021 20:15
    Конфеты Донецкие и печенья хорошие были
    Почему были?!
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 29.11.2021 20:26
    0
    Слишком дорого для Дженоа, они могут себе позволить только игроков за 600-800 тысяч.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 29.11.2021 20:15
    0
    Конфеты Донецкие и печенья хорошие были
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 29.11.2021 20:06
    0
    Толку что хочет, играть будет с теми кто есть.
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 29.11.2021 20:34 (изменен)
    -1
    OKs100, 29.11.2021 20:26
    Слишком дорого для Дженоа, они могут себе позволить только игроков за 600-800 тысяч.
    Тогда Матвиенко, и Мудрика в рассрочку.
    Ссылка
    Bibenco
    online
    Bibenco, 29.11.2021 20:20
    -1
    Умник, 29.11.2021 20:15
    Конфеты Донецкие и печенья хорошие были
    А ещё поставщикам фигово платили.
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 29.11.2021 20:37
    -2
    До літа виженуть нахєр цього недотренера
    Ссылка
    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 29.11.2021 20:01
    -2
    Как там на счет Роналдо, может Холанда?
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