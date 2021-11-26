Фиаско Зари в Риме, феерия Ярмоленко и медальный почин Блашко

Главные новости за 25 ноября на Sport.ua

  • 26.11.2021 03:30
  • 358 просмотров
  • 0 комментариев
Фиаско Зари в Риме, феерия Ярмоленко и медальный почин Блашко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 ноября.

1. Без шансов. Заря на выезде разгромно проиграла Роме. Луганский клуб пропустил четыре безответных мяча в Риме и досрочно прекратил борьбу за евровесну.

2. Ярмоленко забил головой и заработал пенальти. Вест Хэм переигрывает Рапид. Украинец отличился в матче 5-го тура второго по рангу еврокубка.

3. Идре-2021. Блашко завоевала бронзу в первой гонке сезона. Украинская биатлонистка успешно начала олимпийский сезон.

4. Мудрик заинтересовал Севилью. Его хотят и Мончи, и Лопетеги. Испанцы уверены, что подписать украинца будет не так сложно.

5. Второй приход Велепца, вспышка коронавируса и борьба за путевки в Пекин. Денис Шаховец анонсирует олимпийский биатлонный сезон.

6. Все решил один рывок. Мотор проиграл на выезде Веспрему в Лиге чемпионов. Провал запорожцев в первом тайме стал ключевым моментом матча.

7. Источник: Селезнев продолжает нарушать режим и даже участвовал в драке. При этом игрок старается держать себя в форме.

8. ФОТО. Стюарды не дали фанам Зори пронести баннер «Луганск – это Украина». Причиной отказа украинцам в Риме названо то, что баннер политический.

9. НБА. Лэнь и Михайлюк удачно сыграли и помогли своим командам победить. Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

10. Денег не будет. Олимпия не заплатит Динамо за Дерлиса Гонсалеса. В ближайшее время парагвайский клуб ждет санкций со стороны ФИФА.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности