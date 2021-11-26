Фиаско Зари в Риме, феерия Ярмоленко и медальный почин Блашко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 ноября.

1. Без шансов. Заря на выезде разгромно проиграла Роме. Луганский клуб пропустил четыре безответных мяча в Риме и досрочно прекратил борьбу за евровесну.

2. Ярмоленко забил головой и заработал пенальти. Вест Хэм переигрывает Рапид. Украинец отличился в матче 5-го тура второго по рангу еврокубка.

3. Идре-2021. Блашко завоевала бронзу в первой гонке сезона. Украинская биатлонистка успешно начала олимпийский сезон.

4. Мудрик заинтересовал Севилью. Его хотят и Мончи, и Лопетеги. Испанцы уверены, что подписать украинца будет не так сложно.

5. Второй приход Велепца, вспышка коронавируса и борьба за путевки в Пекин. Денис Шаховец анонсирует олимпийский биатлонный сезон.

6. Все решил один рывок. Мотор проиграл на выезде Веспрему в Лиге чемпионов. Провал запорожцев в первом тайме стал ключевым моментом матча.

7. Источник: Селезнев продолжает нарушать режим и даже участвовал в драке. При этом игрок старается держать себя в форме.

8. ФОТО. Стюарды не дали фанам Зори пронести баннер «Луганск – это Украина». Причиной отказа украинцам в Риме названо то, что баннер политический.

9. НБА. Лэнь и Михайлюк удачно сыграли и помогли своим командам победить. Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

10. Денег не будет. Олимпия не заплатит Динамо за Дерлиса Гонсалеса. В ближайшее время парагвайский клуб ждет санкций со стороны ФИФА.