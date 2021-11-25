Мудрик заинтересовал Севилью. Его хотят и Мончи, и Лопетеги

Испанцы уверены, что подписать украинца будет не так сложно

  • 25.11.2021 17:07
  • 1062 просмотра
  • 12 комментариев
Мудрик заинтересовал Севилью. Его хотят и Мончи, и Лопетеги
© ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Испанская «Севилья» всерьез заинтересована в услугах 20-летнего таланта «Шахтера» Михаила Мудрика.

Сообщается, что способности Мудрика привлекли как спортивного директора «нервионцев» Рамона Мончи, так и главного тренера команды Хулена Лопетеги, который уже одобрил потенциальный трансфер.

«Севилья» нацелена договориться о переходе Мудрика в январе с целью заменить в составе 25-летнего марокканца Уссаму Идрисси, отдача которого не удовлетворяет руководство клуба.

Также отмечается, что Рамон Мончи прекрасно знаком с тем, что талант Мудрика лишь начинает проявляться, из-за чего «Севилья» рассчитывает, что за украинца не запросят слишком большую сумму отступных.

На портале Transfermarkt Мудрик оценивается в 900 тысяч евро. Его контракт с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Источник — El Gol Digital

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FanVadimam
    FanVadimam, 25.11.2021 17:16
    +3
    10-13 лямов
    Ссылка
    _М₳✘_
    _М₳✘_, 25.11.2021 17:09
    +3
    Нет и только нет ,он нам самим нужен
    Ссылка
    kortizol134
    online
    kortizol134, 25.11.2021 17:19
    +1
    Де Дзерби ему доверяет, не факт что сейчас ему лучше будет уйти из Шахтёра.
    Ссылка
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 25.11.2021 17:31
    0
    И сейчас кроты начнут визжать что 50 миллионов и не центом меньше !
    Зато если бы такая новость была про условного Забарного - кричали бы чтобы за миллион отдавали, не портили парню карьеру , отпустили в Европу и все дела!
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    brighi10
    online
    brighi10, 25.11.2021 17:29
    0
    в Мариуполь ему дорога
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.11.2021 17:28
    0
    Умник, 25.11.2021 17:21
    А уточните за что такой интерес.?
    Может он отдал ассистов.
    Забил мячей.?
    И почему мончи должен быть заинтересован, если пример Коноплянки и Шведа показал что немного не то чего хочется от укр. Игроков.
    За аплодисменты на Бернабеу не переходят в Севилью.
    Надо много работать учить язык и быть подальше от фальшивых агентов.
    За Супрягой следите и продавайте каждый месяц
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 25.11.2021 17:26
    0
    Не народ, Шахта не отдаст его 100%... Эти кроты такую цену заломят, что никто не купит Мудрика. Тоже самое касается Динамо, на своих воспитанников ставят конские ценники, очень жаль что так... хочется видеть наших молодых футболистов в Европе
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    u6464u
    online
    u6464u, 25.11.2021 17:21
    0
    За Мудрика запросят такую сумму что желание у испанцев пропадёт на долго, а так было бы интересно понаблюдать за Мудриком в Севилье, что значит доверие тренера,а в прошлом году он ещё парился в Десне, тут нужно сказать спасибо и Рябоконю,что доверял и ставил в основу.
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    Умник
    Умник, 25.11.2021 17:21
    -1
    А уточните за что такой интерес.?
    Может он отдал ассистов.
    Забил мячей.?
    И почему мончи должен быть заинтересован, если пример Коноплянки и Шведа показал что немного не то чего хочется от укр. Игроков.
    За аплодисменты на Бернабеу не переходят в Севилью.
    Надо много работать учить язык и быть подальше от фальшивых агентов.
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 25.11.2021 17:10
    -1
    Нехай йде, можливо там зможе розвинути свій талант
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    kortizol134
    online
    kortizol134, 25.11.2021 17:18
    -2
    Serhii P., 25.11.2021 17:10
    Нехай йде, можливо там зможе розвинути свій талант
    когда супрягу хотели купить, вы не говорылы Нехай йде, можливо там зможе розвинути свій талант. за своих мычите куда им идти или оставаться.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.11.2021 17:11
    -7
    а на сдачу пусть половину бразил с собой прихватят
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