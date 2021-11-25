Мудрик заинтересовал Севилью. Его хотят и Мончи, и Лопетеги

Испанская «Севилья» всерьез заинтересована в услугах 20-летнего таланта «Шахтера» Михаила Мудрика.
Сообщается, что способности Мудрика привлекли как спортивного директора «нервионцев» Рамона Мончи, так и главного тренера команды Хулена Лопетеги, который уже одобрил потенциальный трансфер.
«Севилья» нацелена договориться о переходе Мудрика в январе с целью заменить в составе 25-летнего марокканца Уссаму Идрисси, отдача которого не удовлетворяет руководство клуба.
Также отмечается, что Рамон Мончи прекрасно знаком с тем, что талант Мудрика лишь начинает проявляться, из-за чего «Севилья» рассчитывает, что за украинца не запросят слишком большую сумму отступных.
На портале Transfermarkt Мудрик оценивается в 900 тысяч евро. Его контракт с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
Источник — El Gol Digital
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Зато если бы такая новость была про условного Забарного - кричали бы чтобы за миллион отдавали, не портили парню карьеру , отпустили в Европу и все дела!
Может он отдал ассистов.
Забил мячей.?
И почему мончи должен быть заинтересован, если пример Коноплянки и Шведа показал что немного не то чего хочется от укр. Игроков.
За аплодисменты на Бернабеу не переходят в Севилью.
Надо много работать учить язык и быть подальше от фальшивых агентов.
Может он отдал ассистов.
Забил мячей.?
И почему мончи должен быть заинтересован, если пример Коноплянки и Шведа показал что немного не то чего хочется от укр. Игроков.
За аплодисменты на Бернабеу не переходят в Севилью.
Надо много работать учить язык и быть подальше от фальшивых агентов.
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