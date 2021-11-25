Денег не будет. Олимпия не заплатит Динамо за Дерлиса Гонсалеса

Парагвайская «Олимпия» не погасит долг перед киевским «Динамо» по трансферу Дерлиса Гонсалеса до пятницы, как это предусматривает предписание.

Об этом заявил член директивной комиссии клуба Педро Балотта, отметивший, что «Олимпию» теперь ожидают санкции.

«У нас нет денег. Долги не выплачиваются, потому что мы этого не хотим. Речь о больших деньгах, которые нужно вкладывать, это не просто так. Долг по Дерлису Гонсалесу не будет выплачен, потому что денег нет. Надо работать, чтобы были», - цитирует Балотту D10.

Вероятнее всего, ФИФА поначалу запретит «Олимпии» регистрировать новых футболистов, однако со временем, если долг так и не будет погашен, может ужесточить санкции.

Напомним, «Олимпия» должна «Динамо» 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб не признавал долг и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.