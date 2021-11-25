Денег не будет. Олимпия не заплатит Динамо за Дерлиса Гонсалеса

В ближайшее время парагвайский клуб ждет санкций со стороны ФИФА

  • 25.11.2021 09:43
  • 1223 просмотра
  • 4 комментария
Денег не будет. Олимпия не заплатит Динамо за Дерлиса Гонсалеса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дерлис Гонсалес (в белом)

Парагвайская «Олимпия» не погасит долг перед киевским «Динамо» по трансферу Дерлиса Гонсалеса до пятницы, как это предусматривает предписание.

Об этом заявил член директивной комиссии клуба Педро Балотта, отметивший, что «Олимпию» теперь ожидают санкции.

«У нас нет денег. Долги не выплачиваются, потому что мы этого не хотим. Речь о больших деньгах, которые нужно вкладывать, это не просто так. Долг по Дерлису Гонсалесу не будет выплачен, потому что денег нет. Надо работать, чтобы были», - цитирует Балотту D10.

Вероятнее всего, ФИФА поначалу запретит «Олимпии» регистрировать новых футболистов, однако со временем, если долг так и не будет погашен, может ужесточить санкции.

Напомним, «Олимпия» должна «Динамо» 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб не признавал долг и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.

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Комментарии
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 25.11.2021 09:51
    +4
    З розряду "Усе що ми вам винні - ми пробачаємо..."!!!
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    Serhii P.
    Serhii P., 25.11.2021 09:46
    +2
    Оце так кинули.
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    Lesovij7
    Lesovij7, 25.11.2021 10:11
    0
    Можно часть долга игроками взять , игроки там перспективные, а цену можно сбить, так как им деньги очень нужны
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 25.11.2021 09:59
    -1
    Борги не сплачуються, бо ми цього не хочемо - где-то я это уже слышал, в Украине, годиков 6-7 назад
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