Ярмоленко забил головой и заработал пенальти. Вест Хэм переигрывает Рапид

Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил гол ударом головой в Лиге Европы.
Украинец отличился на 40-й минуте в матче «Вест Хэма» против «Рапида» в 5-м туре ЛЕ. Точную передачу Андрею отдал Никола Влашич. Это первый гол Ярмоленко в сезоне на клубном уровне.
Кроме того, в конце первого тайма Ярмоленко заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.
Лига Европы
5-й тур, 25 ноября
Рапид Вена (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2 (перерыв)
Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен).
Видео голов ожидается.
Источник — Sport.ua
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Он, вообще, сейчас даже бы в топ-клубе не затерялся - отличную форму набрал.
Он, вообще, сейчас даже бы в топ-клубе не затерялся - отличную форму набрал.
Он, вообще, сейчас даже бы в топ-клубе не затерялся - отличную форму набрал.
Ярмола сейчас в лучшей своей форме в жизни.
Говорить про возраст могут только те, кто не следили за его играми (в СбУ он выдерживает 90 минут темпа наравне со всеми, но вот в ВХ уже не дотягивает по физике..).
Уже в каждой игре довольно сильно и точно бьет правой ногой.
Сегодня забил головой.
Профессионал, который продолжает совершенствоваться несмотря на возраст!
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