Ярмоленко забил головой и заработал пенальти. Вест Хэм переигрывает Рапид

Украинец отличился в матче 5-го тура второго по рангу еврокубка

  • 25.11.2021 20:30
  • 1389 просмотров
  • 7 комментариев
Ярмоленко забил головой и заработал пенальти. Вест Хэм переигрывает Рапид
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил гол ударом головой в Лиге Европы.

Украинец отличился на 40-й минуте в матче «Вест Хэма» против «Рапида» в 5-м туре ЛЕ. Точную передачу Андрею отдал Никола Влашич. Это первый гол Ярмоленко в сезоне на клубном уровне.

Кроме того, в конце первого тайма Ярмоленко заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.

Лига Европы

5-й тур, 25 ноября

Рапид Вена (Австрия)  Вест Хэм (Англия)  0:2 (перерыв)

Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен).

Видео голов ожидается.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 25.11.2021 20:33
    +7
    Молодец, Андрюха.
    Он, вообще, сейчас даже бы в топ-клубе не затерялся - отличную форму набрал.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 25.11.2021 20:35
    +3
    Молодец! Еще один момент был с левой выше пробил.
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    наше всё
    online
    наше всё, 25.11.2021 20:37
    +1
    Здорово. Может чаще будут выпускать на поле.
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 25.11.2021 20:37
    +1
    Поручик Ржевский, 25.11.2021 20:33
    Молодец, Андрюха.
    Он, вообще, сейчас даже бы в топ-клубе не затерялся - отличную форму набрал.
    Жалко. что минут на 30 в топ клубе его хватит. Возраст, ничего не поделаешь.
    Ссылка
    Український Крим
    online
    Український Крим, 25.11.2021 20:42
    0
    Ярмола б'ється за місце під сонцем, а Конопелька підписав просто солоденький контракт, який оплатять користувачі електроенергії ДТЕКа Ринат ще грошей намалює
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 25.11.2021 20:42
    0
    наше всё, 25.11.2021 20:37
    Здорово. Может чаще будут выпускать на поле.
    Думаю будут выпускать. На БТ-2 смотрю. Там коментатор сказал, что зимой последний шанс его продать. Поэтому сегодня ему дают возможность зарисоваться в Европе.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 25.11.2021 20:40 (изменен)
    0
    Поручик Ржевский, 25.11.2021 20:33
    Молодец, Андрюха.
    Он, вообще, сейчас даже бы в топ-клубе не затерялся - отличную форму набрал.
    +1
    Ярмола сейчас в лучшей своей форме в жизни.
    Говорить про возраст могут только те, кто не следили за его играми (в СбУ он выдерживает 90 минут темпа наравне со всеми, но вот в ВХ уже не дотягивает по физике..).
    Уже в каждой игре довольно сильно и точно бьет правой ногой.
    Сегодня забил головой.
    Профессионал, который продолжает совершенствоваться несмотря на возраст!
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