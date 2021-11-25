Ярмоленко забил головой и заработал пенальти. Вест Хэм переигрывает Рапид

Украинский форвард Андрей Ярмоленко забил гол ударом головой в Лиге Европы.

Украинец отличился на 40-й минуте в матче «Вест Хэма» против «Рапида» в 5-м туре ЛЕ. Точную передачу Андрею отдал Никола Влашич. Это первый гол Ярмоленко в сезоне на клубном уровне.

Кроме того, в конце первого тайма Ярмоленко заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.

Лига Европы

5-й тур, 25 ноября

Рапид Вена (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2 (перерыв)

Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен).

Видео голов ожидается.