Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Поздравляю, команда! Мы подтвердили наши амбиции»

Вингер «Вест Хэма» качественно отыграл в Лиге Европы

  • 26.11.2021 07:02
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Поздравляю, команда! Мы подтвердили наши амбиции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Ярмоленко стал главным героем матча «Рапид» - «Вест Хэм» (0:2) в Лиге Европы. Именно украинец сделал разницу в матче, забив гол и заработав пенальти в конце первого тайма.

После игры украинский футболист поделился впечатлениями.

«Поздравляю, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции пройти группу в качестве лидеров», - написал Ярмоленко в Instagram.

Источник — Sport.ua

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