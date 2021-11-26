Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Поздравляю, команда! Мы подтвердили наши амбиции»

Андрей Ярмоленко стал главным героем матча «Рапид» - «Вест Хэм» (0:2) в Лиге Европы. Именно украинец сделал разницу в матче, забив гол и заработав пенальти в конце первого тайма.
После игры украинский футболист поделился впечатлениями.
«Поздравляю, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции пройти группу в качестве лидеров», - написал Ярмоленко в Instagram.
Источник — Sport.ua
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