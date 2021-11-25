Бенефис Ярмоленко. Украинец принес Вест Хэму победу над Рапидом

Сегодня «Вест Хэм» в пятом туре Лиги Европы на выезде обыграл «Рапид» со счетом 2:0. Этот успех позволил команде Дэвида Мойеса досрочно завоевать первое место в группе Н.

Главным героем матча стал Андрей Ярмоленко. Украинец вышел на поле с первых минут, и в конце первого тайма сделал результат матча – гол плюс заработанный пенальти. В итоге Ярмоленко провел на поле полный матч.

«Рапид» - «Вест Хэм» - 0:2

Голы: Ярмоленко 40, Нобл 45+2 (с пенальти)

В другом матче группы Н «Динамо» Загреб дома сыграло вничью 1:1 с «Генком».

Турнирная таблица группы Н: