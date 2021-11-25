Рапид Вена
0 : 2
Вест Хэм
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бенефис Ярмоленко. Украинец принес Вест Хэму победу над Рапидом

«Молотобойцы» досрочно завоевали первое место в группе

  • 25.11.2021 21:40
  • 5852 просмотра
  • 11 комментариев
Бенефис Ярмоленко. Украинец принес Вест Хэму победу над Рапидом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня «Вест Хэм» в пятом туре Лиги Европы на выезде обыграл «Рапид» со счетом 2:0. Этот успех позволил команде Дэвида Мойеса досрочно завоевать первое место в группе Н.

Главным героем матча стал Андрей Ярмоленко. Украинец вышел на поле с первых минут, и в конце первого тайма сделал результат матча – гол плюс заработанный пенальти. В итоге Ярмоленко провел на поле полный матч.

«Рапид» - «Вест Хэм» - 0:2
Голы: Ярмоленко 40, Нобл 45+2 (с пенальти)

В другом матче группы Н «Динамо» Загреб дома сыграло вничью 1:1 с «Генком».

Турнирная таблица группы Н:

Источник — Sport.ua

(32 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vitason
    online
    Vitason, 25.11.2021 21:41
    +12
    Андрій,набирай оберти,ти ж можеш!!
    Ссылка
    Vitason
    online
    Vitason, 25.11.2021 21:45
    +7
    Капітан збірної і головний лідер,бажаю в чемпіонаті виходити в старті і грати не гірше ніж сьогодні,удачі тобі!!
    Ссылка
    samird
    samird, 25.11.2021 21:45
    +6
    Отличный матч от Ярмолы. Андрюха набрал великолепную форму. Вполне ещё может пару сезонов в хорошей команде Серии А побегать.
    Ссылка
    bonv
    bonv, 25.11.2021 21:52
    +4
    Ярмола топчик. Гол + пеналь заробив. Могли до речі дати Ярмолі його реалізувати.
    Ссылка
    Samson
    Samson, 25.11.2021 21:46
    +4
    браво Андрій
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 25.11.2021 21:53
    +2
    Молодец!
    Ссылка
    Barack
    Barack, 25.11.2021 22:30
    0
    Vitason, 25.11.2021 21:41
    Андрій,набирай оберти,ти ж можеш!!
    Скоро пенсия, какие оберты
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.11.2021 21:56
    0
    Если бы партнеры были поудачливее, то мог бы еще две результативные передачи записать в актив.
    Молодец!!!
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
    Rzechpospolita, 25.11.2021 21:52
    0
    А группа эта...неплохая такая...
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 25.11.2021 21:58
    -1
    И ещё мешок денег.)
    Ссылка
    Istm
    Istm, 25.11.2021 21:54
    -2
    вболівальники на фейсбуку вестхема всеодно поливають його, кажуть, що грав погано в матчі і просять продати.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности