Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч с Рапидом

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе лондонского клуба на выездной поединок против венского «Рапида» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Стартовый свисток встречи прозвучит в четверг, 25 ноября, в 19:45 по киевскому времени.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Tonight's starting XI in Vienna... #SCRWHU | #UEL pic.twitter.com/ePyc6aGhA6— West Ham United (@WestHam) November 25, 2021
Источник — ФК Вест Хэм
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