Ярмоленко выйдет в стартовом составе Вест Хэма на матч с Рапидом

32-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе лондонского клуба на выездной поединок против венского «Рапида» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Стартовый свисток встречи прозвучит в четверг, 25 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.