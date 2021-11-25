Украинский форвард Андрей Ярмоленко выдал отличный матч в Лиге Европы.
Украинец отличился на 40-й минуте в матче «Вест Хэма» против «Рапида» в 5-м туре ЛЕ. Точную передачу Андрею отдал Никола Влашич. Это первый гол Ярмоленко в сезоне на клубном уровне. Кроме того, в конце первого тайма Ярмоленко заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.
Лига Европы
5-й тур, 25 ноября
Рапид Вена (Австрия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2
Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен).
Видеообзор матча.
ГОЛ! 0:1. Ярмоленко, 40 мин.
ГОЛ! 0:2. Нобл, 45+2 мин (пен), заработал пенальти: Ярмоленко
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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