Рапид Вена
0 : 2
Вест Хэм
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рапид – Вест Хэм – 0:2. Шикарный матч Ярмоленко. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

  • 25.11.2021 22:41
  • 3393 просмотра
  • 2 комментария
Рапид – Вест Хэм – 0:2. Шикарный матч Ярмоленко. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард Андрей Ярмоленко выдал отличный матч в Лиге Европы.

Украинец отличился на 40-й минуте в матче «Вест Хэма» против «Рапида» в 5-м туре ЛЕ. Точную передачу Андрею отдал Никола Влашич. Это первый гол Ярмоленко в сезоне на клубном уровне. Кроме того, в конце первого тайма Ярмоленко заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.

Лига Европы

5-й тур, 25 ноября

Рапид Вена (Австрия)  Вест Хэм (Англия)  0:2

Голы: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен).

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Ярмоленко, 40 мин.

ГОЛ! 0:2. Нобл, 45+2 мин (пен), заработал пенальти: Ярмоленко

События матча
45' ГОЛ ! С пенальти забил Марк Нобл (Вест Хэм).
40' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igor_986
    igor_986, 25.11.2021 23:38
    +1
    В сборной правой забил , это было нечто, но чтобы головой Андрей забивал вообще не помню
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    HaloGen
    HaloGen, 25.11.2021 23:13
    +1
    Гол простой, но гол от Андрюхи! +100500
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