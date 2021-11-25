В четверг, 25 ноября, в Вене на стадионе «Вестштадион» состоится матч пятого тура Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют венский «Рапид» и лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток рефери Сергея Карасева прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Рапид Вена



Ситуация в группе H обстоит таким образом, что в предпоследнем туре венскому коллективу необходимо побеждать любой ценой, дабы обезопасить себя от возможных неожиданных сценариев в параллельной игре между загребским «Динамо» и бельгийским «Генком», ничья между которыми может отрезать дорогу вверх по турнирной таблице для коллектива Штеффена Хофманна. Стало быть, австрийской команде не остается ничего другого, кроме как бороться за собственное право на жизнь против соперников, которые лишь однажды потеряли очки на групповом этапе.

Впрочем, «Рапиду» в его нынешнем состоянии международный турнир, возможно, и не так уж и нужен в календаре тренировочного процесса. На внутренней арене команда обитает в пограничной зоне в середине турнирной таблицы, и сейчас находится в шаге от того, чтобы попасть в так называемую «группу вылета», в рамках которой шесть худших команд страны затем будут спорить в борьбе за место в «элитном» первенстве. Исходя из этого, «лишние» матчи повышенного статуса могут сыграть с и без того кризисным коллективом плохую шутку.

Вест Хэм



Как уже отмечалось, у «молотобойцев» с мотивацией играть в Лиге Европы, во всяком случае – в этом сезоне, дело обстоит в полном порядке. «Железные» еще не проигрывали на групповом этапе, и при этом даже одного набранного очка им теоретически может хватить для того, чтобы выйти в следующий раунд с первой строчки турнирной таблицы. С учетом изменений в структурах еврокубков, это будет билетом прямиком в раунд 1/8 финала. Следовательно, на два матча меньше ранней весной, когда английские клубы далеко не стабильны после тяжелого зимнего периода.

При этом, коллектив Дэвида Мойеса вынужден разрываться на два фронта, так как удачно начал сезон на внутренней арене, и сейчас ведет борьбу за право входить в четверку лучших команд в своей стране. «Вулверхэмптону» на прошлых выходных удалось поубавить темп «Вест Хэма» после ноябрьской международной паузы (0:1), поэтому теперь в головах у футболистов шотландского наставника зависла не только предстоящая игра, но и грядущий суперматч против «Манчестер Сити» на чужом поле.

Ориентировочные составы



«Рапид» Вена: Гартлер –Хофманн, Морманн, Айву – Улльманн, Граховац, Любичич, Кнасмюллнер – Грюлль, Кара, Аразе.

«Вест Хэм»: Ареоля – Масуаку, Крессвелл, Диоп, Доуссон, Цоуфал – Лансини, Райс, Нобл, Бенрахма – Антонио.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что предстоящей игре гости воспользуются статусом фаворита пары ради того, чтобы окончательно снять все вопросы относительно своего выхода в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – «Вест Хэм» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 1.97 по линии Parimatch.

25 ноября, четверг