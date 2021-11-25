Источник: Селезнев продолжает нарушать режим и даже участвовал в драке

По информации ТаТоТаке, форвард «Миная» Евгений Селезнев в течение осени уже устраивал несколько загулов, позволяя себе нарушать режим.

При этом сообщается, что игрок много тренируется и пытается держать себя в форме, но иногда срывается и употребляет спиртное.

В «Минае» об этом знают, но якобы закрывают глаза, потому что понимали, кого приглашали в команду.

После того, как Селезнев в недавнем матче забил «Ингульцу» и приблизился к рекорду по голам в чемпионате Украины, нападающий отправился праздновать и поучаствовал в драке.