Источник: Селезнев продолжает нарушать режим и даже участвовал в драке

По информации ТаТоТаке, форвард «Миная» Евгений Селезнев в течение осени уже устраивал несколько загулов, позволяя себе нарушать режим.
При этом сообщается, что игрок много тренируется и пытается держать себя в форме, но иногда срывается и употребляет спиртное.
В «Минае» об этом знают, но якобы закрывают глаза, потому что понимали, кого приглашали в команду.
После того, как Селезнев в недавнем матче забил «Ингульцу» и приблизился к рекорду по голам в чемпионате Украины, нападающий отправился праздновать и поучаствовал в драке.
Источник — ТаТоТаке
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