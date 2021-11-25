Источник: Селезнев продолжает нарушать режим и даже участвовал в драке

При этом игрок старается держать себя в форме

  • 25.11.2021 13:50
  • 2566 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Селезнев продолжает нарушать режим и даже участвовал в драке
© fcminaj.com

По информации ТаТоТаке, форвард «Миная» Евгений Селезнев в течение осени уже устраивал несколько загулов, позволяя себе нарушать режим.

При этом сообщается, что игрок много тренируется и пытается держать себя в форме, но иногда срывается и употребляет спиртное.

В «Минае» об этом знают, но якобы закрывают глаза, потому что понимали, кого приглашали в команду.

После того, как Селезнев в недавнем матче забил «Ингульцу» и приблизился к рекорду по голам в чемпионате Украины, нападающий отправился праздновать и поучаствовал в драке.

Источник — ТаТоТаке

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 25.11.2021 14:07
    +6
    Не удивлюсь, если кормилец начнет кусать людей.
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    1927FCDK1927
    online
    1927FCDK1927, 25.11.2021 13:59
    -2
    А Сеньків свічку йому тримав?? Я тоже можу сказати всяку чушь...
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    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 25.11.2021 14:06
    -3
    Селя дивись там,бо бундери то є такі,не всі привиті з дитинства.
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    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 25.11.2021 14:07
    -4
    Селя дивись там,бо бундери то є такі,не всі привиті з дитинства.
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