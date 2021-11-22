Поражение Шевченко, Кроуфорд нокаутировал Портера, гол Селезнева

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 21 ноября.

1. Испорченный дебют. Дженоа с Шевченко во главе уступил Роме. Жозе Моуриньо переиграл украинского специалиста одной удачной заменой.

2. Украина сенсационно выиграла командный ЧЕ по шахматам, Россия вне топ-3. Сборная Украины выиграла ключевые матчи у команд России и Армении.

3. Феноменальный бокс. Непобежденный Кроуфорд нокаутировал Портера. В ночь на 21 ноября в Лас-Вегасе прошел вечер бокса от Top Rank.

4. Прервали неудачную серию. Колос на выезде справился с Десной. Команда из Ковалевки выиграла впервые за последние пять туров.

5. Галичанка проиграла Ювенте, но вышла в 1/8 финала Еврокубка. Нервная игра закончилась с нужным для нас счетом.

6. Шаг на третье место. Ворскла на своем поле разбила Мариуполь. Полтавчане забили пять голов в ворота азовского клуба.

7. Селезнев забил! Минай с Ингульцом в Ужгороде расписали боевую ничью. Аутсайдеры выдали достаточно интересный матч.

8. Реванш удался. Зверев во второй раз выиграл Итоговый турнир ATP. Немецкий теннисист одолел в финале Даниила Медведева из России.

9. ОФИЦИАЛЬНО: Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед. Исполняющим обязанности наставника команды стал Майкл Каррик.

10. ВИДЕО. Бутылкой попали в голову игроку. Матч Лион – Марсель прерван. Серьезно пострадал футболист команды гостей Димитри Пайет.