Реванш удался. Зверев во второй раз выиграл Итоговый турнир ATP

Немецкий теннисист одолел в финале Даниила Медведева из России

  • 21.11.2021 19:30
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Реванш удался. Зверев во второй раз выиграл Итоговый турнир ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Состоялся финал в рамках Итогового турнира ATP.
 
Немец Александр Зверев в двух сетах одолел прошлогоднего победителя россиянина Даниила Медведев и второй раз в карьере выиграл ATP Finals.
 
Итоговый турнир ATP. Финал
Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:4
 
В общем противостоянии этих теннисистов счет сравнялся – 6:6.
 
Отметим, что Медведев обыграл Зверева в на групповой стадии, вырвав тяжелейшую победу на тай-брейке финальной партии.
 
Зверев в полуфинале одолел лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

В текущем сезоне Зверев выиграл шесть титулов, золотую медаль Олимпийских игр в Токио, а также стал лидером сезона по количеству побед (59). Также Александр стал всего вторым теннисистом после Энди Маррея, которому удалось выиграть Итоговый турнир и «золото» ОИ за один сезон.

По два раза Итоговый турнир выигрывали Ллейтон Хьюитт и Бьорн Борг, еще семь игроков – три и больше.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

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