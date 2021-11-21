Реванш удался. Зверев во второй раз выиграл Итоговый турнир ATP

Состоялся финал в рамках Итогового турнира ATP.
Немец Александр Зверев в двух сетах одолел прошлогоднего победителя россиянина Даниила Медведев и второй раз в карьере выиграл ATP Finals.
Итоговый турнир ATP. Финал
Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:4
В общем противостоянии этих теннисистов счет сравнялся – 6:6.
Отметим, что Медведев обыграл Зверева в на групповой стадии, вырвав тяжелейшую победу на тай-брейке финальной партии.
Зверев в полуфинале одолел лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.
В текущем сезоне Зверев выиграл шесть титулов, золотую медаль Олимпийских игр в Токио, а также стал лидером сезона по количеству побед (59). Также Александр стал всего вторым теннисистом после Энди Маррея, которому удалось выиграть Итоговый турнир и «золото» ОИ за один сезон.
По два раза Итоговый турнир выигрывали Ллейтон Хьюитт и Бьорн Борг, еще семь игроков – три и больше.
Источник — Sport.ua
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