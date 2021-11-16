Итоговый турнир ATP. Медведев на тай-брейке третьего сета переиграл Зверева

Состоялся первый матч второго тура группового этапа Итогового турнира ATP в Красной группе.



Встречались лидеры квартета после первого тура Даниил Медведев и Александр Зверев. Встреча завершилась в трех сетах победой российского теннисиста.



Итоговый турнир ATP. Групповой раунд

Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:7(3), 7:6(6)

Это был 11-й матч теннисистов, до этой встречи сохранялось равенство в результатах.



Также в этом квартете представлены Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач, которые сыграют позже. Если поляк обыграет итальянца, Медведев досрочно займет первое место в группе.