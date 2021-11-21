15-й тур
Минай
2 : 2
Ингулец
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Селезнев забил! Минай с Ингульцом в Ужгороде расписали боевую ничью

Аутсайдеры выдали достаточно интересный матч

  • 21.11.2021 15:53
  • 4283 просмотра
  • 12 комментариев
Селезнев забил! Минай с Ингульцом в Ужгороде расписали боевую ничью
© УПЛ

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов, учитывая дисквалификации игроков, сделал кадровые перестановки в стартовом составе своих игроков, по сравнению с прошлым матчем. Вместо Кулиева, Матича, Мякушко, Вишневского и Пенькова на поле стадиона в Ужгороде вышли Кучер, Селезнев, Хахлев, Коваленко и Семенко. Относительно стартового состава «Ингульца» по сравнению с прошлым туром, то вместо Шишки и Ситало на поле вышли Бартулович и Гопей.

Уже в дебюте игры хозяева поля могли открыть счет. После розыгрыша углового пробивал головой Горин, но Гальчук сумел ликвидировать угрозу. Напряжение в битве аутсайдеров постепенно росло. Игровых столкновений было немало, и арбитру Блавацкому приходилось усмирять страсти с помощью желтых карточек.

Одна же из контратак «Ингульца» завершилась взятием ворот. После розыгрыша углового неудачно выбил мяч Горин, и защитник Ковалев первым успел на добивание. Для Ковалева это был долгожданный первый гол в УПЛ – в 96-й игре. При этом завершился и затяжной безголевой сериал команды из Петрово, который с 27 сентября длился 391 (!) минуту.

Игроки «Миная» пытались восстановить равновесие и к концу первого тайма сумели забить гол. После удара Билонога мяч попал в стойку ворот, и опытный Селезнев сумел нанести точный удар. Для Селезнева это был уже 117-й гол в УПЛ, в том числе долгожданный первый в составе закарпатского клуба. И на последних секундах тайма хозяева сумели выйти вперед. После розыгрыша углового Горин в падении пробил головой в дальний угол ворот.

Второй тайм активнее начали игроки «Ингульца», создавшие несколько опасных моментов. Мог оформить дубль Ковалев, выполняя штрафной удар, но Кучер в красивом броске отразил мяч, летевший под перекладину. Вскоре Козак с ударной позиции пробил рядом со штангой. Не хватило точности и удару головой Гопея.

Гости продолжали больше владеть мячом, однако из-за отсутствия завершающих передач и ударов голевых моментов у ворот Кучера не возникало. И все же, преимущество «Ингульца» материализовалось в забитый гол. Отличился «джокер» Сергея Лавриненко Плохотнюк, в борьбе за мяч сумевший пробить в дальний угол ворот.

После пропущенного гола уже активизировались игроки «Миная», пытаясь вырвать победу. Однако ничейный счет матча так и не изменился. Так что, оба соперника увеличили свои безвыигрышные сериалы в чемпионате. Клубный рекордный сериал «Миная» длится 13 игр: 6 ничьих и 7 поражений, а безвыигрышная серия «Ингульца» - 8 игр: 3 ничьих и 5 поражений.

 Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Минай» - «Ингулец» - 2:2.

 Селезнев, 39, Горин, 45+1 - Ковалев, 28, Плохотнюк, 80.

 Петрусенко, 64, Месхи, 74, 90+2 - Коробенко, 12, Бартулович, 16, Гопей, 41, Шарай, 90+3.

 Месхи, 90+2 (второе предупреждение).

«Минай»: Кучер - Гончар, Горин, Семенко, Синегуб - Месхи, Петрусенко - Билоног (Байдал, 76), Хахлев, Б. Коваленко (Кобак, 76) - Селезнев (Вишневский, 56).

«Ингулец»: Гальчук - Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Головкин, 83) - Коробенко (И. Коваленко, 46) - Полегенько, Запорожец, Бартулович (Лупашко, 46), Козак (Шарай, 62) - Гопей (Плохотнюк, 62).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

МИНАЙ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Плохотнюк (Ингулец).
44' ГОЛ ! Мяч забил Олег Горин (Минай).
39' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Селезнев (Минай).
28' ГОЛ ! Мяч забил Максим Ковальов (Ингулец).

Юрий Назаркевич, Sport.ua

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Griffin
    Griffin, 21.11.2021 16:26
    +6
    Да ну нафиг. Компьютерная графика.
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 21.11.2021 16:35
    +4
    І то з третього разу вимучив )))
    Ссылка
    leccinum
    online
    leccinum, 21.11.2021 17:00
    +2
    по голу в год... каких-то лет семь до рекорда
    Ссылка
    rugby1970
    rugby1970, 21.11.2021 16:57
    +2
    сИЛИЗНЬОВ - убогое дерьмо! Даже если это чмо и побьет рекорд - останется УБОГИМ ДЕРЬМОМ!
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 21.11.2021 16:55
    +1
    Петровцы опять - ни себе, ни людям. На радость конкурентам.
    В том сезоне кажись 11 ничьих наклепали. И тут на них выползают.
    Ссылка
    Dominik
    online
    Dominik, 21.11.2021 16:46
    +1
    цааарь чуть толстое само не залетело в ворота
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 21.11.2021 16:32
    0
    S&L, 21.11.2021 16:17
    Молодці - команда Інгулець, складно сказати, що в них такого особливого, мабуть самобутня команда Інгулець, з власним характером, грою, такою собі харизмою простих людей, що зорі з неба не хапають, чи що? Чесно кажучи не було схоже що приїхали за перемогою, втім то їхня кухня, здобули малою кров'ю бажаний результат, а тому- Вітання команді Інгулець. Згадуюється чудова гра з Шахтарем, але без результату. Чудова гра з Динамо, де навіть вибагливий київський вболівальник, скандував ім'я Інгулець, зробили результат. Тепер ось ця гра з Минаєм, програючи, відігрались, досягли потрібного результату, особливо навіть не намагаючись перемогти. Загалом різні вболівальники відзначають цю команду та президента, Інгулець. Той самий Малиновский до речі також відзначає Інгулець. Хоча відверто кажучи не зрозумілі цілі Інгульця на сезон.
    Ви пишете в стилі Селезньова )))
    Ссылка
    S&L
    S&L, 21.11.2021 16:17
    0
    Молодці - команда Інгулець, складно сказати, що в них такого особливого, мабуть самобутня команда Інгулець, з власним характером, грою, такою собі харизмою простих людей, що зорі з неба не хапають, чи що? Чесно кажучи не було схоже що приїхали за перемогою, втім то їхня кухня, здобули малою кров'ю бажаний результат, а тому- Вітання команді Інгулець. Згадуюється чудова гра з Шахтарем, але без результату. Чудова гра з Динамо, де навіть вибагливий київський вболівальник, скандував ім'я Інгулець, зробили результат. Тепер ось ця гра з Минаєм, програючи, відігрались, досягли потрібного результату, особливо навіть не намагаючись перемогти. Загалом різні вболівальники відзначають цю команду та президента, Інгулець. Той самий Малиновский до речі також відзначає Інгулець. Хоча відверто кажучи не зрозумілі цілі Інгульця на сезон.
    Ссылка
    LomUs17
    LomUs17, 21.11.2021 16:50 (изменен)
    -3
    Ну наконец-то!
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 21.11.2021 16:41
    -3
    S&L, 21.11.2021 16:21
    Ничего не хочется говорить о ФК Минай, все стихи* и поэмы* про Минай давно написаны и переписаны. Хочется поздравить Евгения Селезнева, прорвало как говорится, вместо тысячи слов своим голом передал "пламенный привет" всем хейтерам*, не нервничая, вкладывая необходимые усилия достигнешь под конец сезона своей цели или мечты себе на радость, на зависть недоброжелателям. Молодец Жень, перезагрузка, новое начало, первый в этом сезоне и очередной в карьере голешник* пошёл.
    Он нас конкретно порадует, когда распишется в кротячих или дирявых воротах !
    Ссылка
    S&L
    S&L, 21.11.2021 16:21
    -3
    Ничего не хочется говорить о ФК Минай, все стихи* и поэмы* про Минай давно написаны и переписаны. Хочется поздравить Евгения Селезнева, прорвало как говорится, вместо тысячи слов своим голом передал "пламенный привет" всем хейтерам*, не нервничая, вкладывая необходимые усилия достигнешь под конец сезона своей цели или мечты себе на радость, на зависть недоброжелателям. Молодец Жень, перезагрузка, новое начало, первый в этом сезоне и очередной в карьере голешник* пошёл.
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 21.11.2021 16:38
    -5
    Цар, просто цар! Он и в 70 будет забивать - майстроелла!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности