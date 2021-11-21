Селезнев забил! Минай с Ингульцом в Ужгороде расписали боевую ничью

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов, учитывая дисквалификации игроков, сделал кадровые перестановки в стартовом составе своих игроков, по сравнению с прошлым матчем. Вместо Кулиева, Матича, Мякушко, Вишневского и Пенькова на поле стадиона в Ужгороде вышли Кучер, Селезнев, Хахлев, Коваленко и Семенко. Относительно стартового состава «Ингульца» по сравнению с прошлым туром, то вместо Шишки и Ситало на поле вышли Бартулович и Гопей.

Уже в дебюте игры хозяева поля могли открыть счет. После розыгрыша углового пробивал головой Горин, но Гальчук сумел ликвидировать угрозу. Напряжение в битве аутсайдеров постепенно росло. Игровых столкновений было немало, и арбитру Блавацкому приходилось усмирять страсти с помощью желтых карточек.

Одна же из контратак «Ингульца» завершилась взятием ворот. После розыгрыша углового неудачно выбил мяч Горин, и защитник Ковалев первым успел на добивание. Для Ковалева это был долгожданный первый гол в УПЛ – в 96-й игре. При этом завершился и затяжной безголевой сериал команды из Петрово, который с 27 сентября длился 391 (!) минуту.

Игроки «Миная» пытались восстановить равновесие и к концу первого тайма сумели забить гол. После удара Билонога мяч попал в стойку ворот, и опытный Селезнев сумел нанести точный удар. Для Селезнева это был уже 117-й гол в УПЛ, в том числе долгожданный первый в составе закарпатского клуба. И на последних секундах тайма хозяева сумели выйти вперед. После розыгрыша углового Горин в падении пробил головой в дальний угол ворот.

Второй тайм активнее начали игроки «Ингульца», создавшие несколько опасных моментов. Мог оформить дубль Ковалев, выполняя штрафной удар, но Кучер в красивом броске отразил мяч, летевший под перекладину. Вскоре Козак с ударной позиции пробил рядом со штангой. Не хватило точности и удару головой Гопея.

Гости продолжали больше владеть мячом, однако из-за отсутствия завершающих передач и ударов голевых моментов у ворот Кучера не возникало. И все же, преимущество «Ингульца» материализовалось в забитый гол. Отличился «джокер» Сергея Лавриненко Плохотнюк, в борьбе за мяч сумевший пробить в дальний угол ворот.

После пропущенного гола уже активизировались игроки «Миная», пытаясь вырвать победу. Однако ничейный счет матча так и не изменился. Так что, оба соперника увеличили свои безвыигрышные сериалы в чемпионате. Клубный рекордный сериал «Миная» длится 13 игр: 6 ничьих и 7 поражений, а безвыигрышная серия «Ингульца» - 8 игр: 3 ничьих и 5 поражений.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Минай» - «Ингулец» - 2:2.

Селезнев, 39, Горин, 45+1 - Ковалев, 28, Плохотнюк, 80.

Петрусенко, 64, Месхи, 74, 90+2 - Коробенко, 12, Бартулович, 16, Гопей, 41, Шарай, 90+3.

Месхи, 90+2 (второе предупреждение).

«Минай»: Кучер - Гончар, Горин, Семенко, Синегуб - Месхи, Петрусенко - Билоног (Байдал, 76), Хахлев, Б. Коваленко (Кобак, 76) - Селезнев (Вишневский, 56).

«Ингулец»: Гальчук - Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Головкин, 83) - Коробенко (И. Коваленко, 46) - Полегенько, Запорожец, Бартулович (Лупашко, 46), Козак (Шарай, 62) - Гопей (Плохотнюк, 62).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

МИНАЙ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА