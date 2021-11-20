В воскресенье, 21 ноября, в рамках 15-го тура Премьер-лиги «Минай» в Ужгороде встретится с соседями по нижней части турнирной таблицы из «Ингульца». Закарпатцы могут одержать первую победу в истории встреч соперников.

Минай

К битве аутсайдеров закарпатский клуб подошел с отрицательным клубным сериалом. «Минай» не побеждает в чемпионате с 11 августа на протяжении рекордных для клуба 12-ти игр: пять ничьих и семь поражений. Возможно, этот сериал прервется в юбилейном 40-м матче «Миная» в УПЛ, в том числе 20-м на своем поле.

Закарпатцы последний раз забивали гол в Ужгороде 26 сентября, когда у руля «Миная» еще находился Василий Кобин. С тех пор безголевой домашний сериал закарпатцев длится 227 минут. В важной игре с «Ингульцом» Игорь Леонов не сможет задействовать 4-х (!) дисквалифицированных игроков - Рустама Ахмедзаде, Даниила Кныша, Мислава Матича и Эльдара Кулиева. С особым настроением может выйти на поле Олег Синегуб из «Миная», который в прошлом сезоне выступал именно за «Ингулец».

Ингулец

Команда из Петрово в Ужгород отправится тоже с затяжным безвыигрышным сериалом. «Ингулец» с 10 сентября не знает вкуса побед на протяжении 7 игр: две ничьи и пять поражений. К тому же, подопечные Сергея Лавриненко не забивают голов в чемпионате на протяжении 363-х (!) минут.

Во время перерыва в чемпионате «Ингулец» провел контрольный матч, уступив землякам из «Александрии» со счетом 1:3. На одной из тренировок своеобразный подарок – футболку с номером «250» получил ветеран «Ингульца» Младен Бартулович, в матче с «Днепром-1» пересекший этот гвардейский игровой рубеж. Против «Миная» не сможет выйти на поле удаленный в прошлом туре Михаил Шишка.

История встреч

«Минай» и «Ингулец» проведут лишь третью игру в УПЛ, и закарпатцы еще не побеждали команду из Кировоградской области - ничья и поражение. При этом оба соперника в предыдущих личных встречах, если и забивали голы, то по одному мячу за игру. Предыдущий матч на поле «Миная» состоялся в марте этого года и завершился победой гостей – 1:0 (отличился Бартулович).

Фемида

Арбитром матча назначен Роман Блавацкий из Львова, который провел всего 4 игры в УПЛ. «Минай» при Блавацком в прошлом чемпионате один раз побеждал (дома «Олимпик») и один раз проигрывал (в гостях от «Десны»). При участии «Ингульца» этот арбитр проведет вторую игру, а в дебютной петровцы в гостях уступили «Десне».

Ориентировочные составы:

«Минай»: Пеньков, Семенко, Гончар, Горин, Векляк, Мякушко, Вишневский, Синегуб, Месхи, Петрусенко, Билоног.

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко, Ковалев, Поспелов, Полегенько, Запорожец, Козак, Бартулович, Коробенко, Коваленко, Ситало.

Прогноз на противостояние

«Минай» настроен прервать затяжную безвыигрышную серию матчей в УПЛ. С другой стороны, «Ингулец» тоже намерен отпраздновать викторию. Спрогнозируем боевую ничью в предстоящем противостоянии.

21 ноября, воскресенье