В воскресенье, 21 ноября, состоялся матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли закарпатский «Минай» и петровский «Ингулец».
Украинская Премьер-лига. 15 тур.
«Минай» - «Ингулец» - 2:2.
Селезнев, 39, Горин, 45+1 - Ковалев, 28, Плохотнюк, 80.
Обзор матча
Гол Ковалева
Гол Селезнева
Лучшие моменты первого тайма
Гол Горина
Гол Плохотнюка
Удаление Месхи
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Плохотнюк (Ингулец).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Горин (Минай).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Селезнев (Минай).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Ковальов (Ингулец).
Источник — Sport.ua
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