15-й тур
Минай
2 : 2
Ингулец
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Ингулец – 2:2. С голом Царя. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 15-го тура УПЛ

  • 21.11.2021 16:11
  • 894 просмотра
  • 1 комментарий
Минай – Ингулец – 2:2. С голом Царя. Видео голов и обзор матча
© ФК Минай

В воскресенье, 21 ноября, состоялся матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли закарпатский «Минай» и петровский «Ингулец». 

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Минай» - «Ингулец» - 2:2.

 Селезнев, 39, Горин, 45+1 - Ковалев, 28, Плохотнюк, 80.

Обзор матча

Гол Ковалева

Гол Селезнева

Лучшие моменты первого тайма

Гол Горина

Гол Плохотнюка

Удаление Месхи

Лучшие моменты второго тайма

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Плохотнюк (Ингулец).
44' ГОЛ ! Мяч забил Олег Горин (Минай).
39' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Селезнев (Минай).
28' ГОЛ ! Мяч забил Максим Ковальов (Ингулец).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 21.11.2021 16:37
    +1
    Какого bLd царя, царя омаров или царя всех голодающих планеты? Хватит повторять бред стендапера конобанки. Он такой царь - как с конобанки футболист.
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