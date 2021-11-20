15-й тур
Минай
0 : 0
Ингулец
21.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.11.2021 21:54
  • 83 просмотра
  • 0 комментариев
Минай – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Минай

В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 14:00.

На поле нас будет ждать классическая битва аутсайдеров, как говорят в таких случаях, «игра за шесть очков». «Минай» за практически весь первый круг сумел победить только один раз (неудачниками стала команда из Александрии) и пять раз играл вничью (правда, среди этих матчей – игра с «Шахтером»). Всего этого хватило только на пятнадцатое место в турнирной таблице. Недалеко от них и «Ингулец», который с двумя победами и тремя ничьими находится на строчку выше. Потому победа в матче будет критически важной для обоих коллективов. Отметим, что «Ингулец» имеет семиматчевую безвыигрышную серию, а «Минай» – вообще двенадцатиматчевую. В предыдущем туре закарпатская команда дома уступила еще одному аутсайдеру из Мариуполя (0:2), а петровская минимально уступила «Днепру-1» (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности