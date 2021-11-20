В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 14:00.

На поле нас будет ждать классическая битва аутсайдеров, как говорят в таких случаях, «игра за шесть очков». «Минай» за практически весь первый круг сумел победить только один раз (неудачниками стала команда из Александрии) и пять раз играл вничью (правда, среди этих матчей – игра с «Шахтером»). Всего этого хватило только на пятнадцатое место в турнирной таблице. Недалеко от них и «Ингулец», который с двумя победами и тремя ничьими находится на строчку выше. Потому победа в матче будет критически важной для обоих коллективов. Отметим, что «Ингулец» имеет семиматчевую безвыигрышную серию, а «Минай» – вообще двенадцатиматчевую. В предыдущем туре закарпатская команда дома уступила еще одному аутсайдеру из Мариуполя (0:2), а петровская минимально уступила «Днепру-1» (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Ингулец».