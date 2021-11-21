Тренер Миная: «Селезнев может побить рекорд»

Наставник «Миная» поблагодарил подопечных за то, что отдали на поле все силы в матче с «Ингульцом» (2:2).

«Боевая ничья. Я поблагодарил ребят за то, что они все отдали на поле. Наши ошибки в обороне привели к двум голам. Это футбол, понимаете. Надо все разобрать.

Благодарен ребятам, что они 90 минут сражались. Психологически тяжеловато. В этой игре пять человек не участвовали, которые могли бы усилить.

Гол Селезнева? 3 игры он не забивал. Забил. Я очень доволен тем, что он забил. В дальнейшем он это почувствует. Он молодец. Он сколько мог, столько и отыграл. Может, он побьет рекорд», - сказал Леонов после матча с «Ингульцом».

После 15 туров «Минай» набрал 9 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.