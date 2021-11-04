Шахтер с борьбой уступил Реалу, Киев-Баскет победил в Кубке Европы

Главные новости за 3 ноября на Sport.ua

  • 04.11.2021 06:00
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Шахтер с борьбой уступил Реалу, Киев-Баскет победил в Кубке Европы
© ФК Шахтер Донецк

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 ноября.

1. Первый гол в этой ЛЧ не помог. Шахтер снова проиграл Реалу. Феноменальный Карим Бензема сделал дубль и принес своей команде победу.

2. Интер переиграл Шериф Вернидуба. Теперь Шахтеру нужны две победы. 3 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги чемпионов.

3. Ман Сити с Зинченко обыграл Брюгге Соболя, ПСЖ теряет очки. Соболя заменили во втором тайме, Зинченко вышел на замену.

4. Отыграли 16 очков. Киев-Баскет на последней секунде вырвал победу у поляков. Победив «Трефл Сопот», киевляне вышли в лидеры группы Кубка Европы ФИБА.

5. Турнирные таблицы ЛЧ. Призрачные шансы: Динамо и Шахтер пасут задних. 3 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура группового турнира.

6. ПОВОРОЗНЮК: «Вацко? На Футболах хотят, чтобы в Украине была одна команда». Президент «Ингульца» ответил Виктору Вацко.

7. Чего ждать от Антонио Конте в Тоттенхэме. Валерий Василенко считает, что итальянец, скорее всего, провалится в Лондоне.

8. Ураган узнал соперников в элит-раунде Лиги чемпионов по футзалу. 3 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда ЛЧ.

9. Источник: Заря предложила Фенербахче обменять Кочергина на Аллахьяра. Сумма выкупа иранского нападающего составляет 3,5 млн евро.

10. Источник: Металлист подписал бразильского вингера Сан-Паулу. По словам Цыганыка, 23-летний Паулиньо Бойя присоединится к клубу зимой.

Источник — Sport.ua

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