Источник: Металлист подписал бразильского вингера Сан-Паулу

Харьковский Металлист» подписал бразильского вингера «Сан-Паулу» Паулиньо Бойя, сообщил Игорь Цыганык.
По информации журналиста, 23-летний игрок присоединится к харьковскому клубу в зимнее межсезонье:
«Насколько я понимаю, Паулиньо уже купили. «Металлист» уже заплатил деньги за этого футболиста. Уже зимой Паулиньо станет игроком харьковского клуба.
Густаво и Пирани? Многое будет зависеть от переговорного процесса. Но вряд ли этих футболистов купят в ближайшее время».
Пока что Паулиньо Бойя на правах аренды выступает за клуб «Жувентуде». Вингер провел 20 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 3 гола.
Источник — Циганик LIVE
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