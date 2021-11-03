Источник: Металлист подписал бразильского вингера Сан-Паулу

По словам Цыганыка, 23-летний Паулиньо Бойя присоединится к клубу зимой

  • 03.11.2021 20:59
  • 2649 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Металлист подписал бразильского вингера Сан-Паулу
© RemoNews. Паулиньо Бойя

Харьковский Металлист» подписал бразильского вингера «Сан-Паулу» Паулиньо Бойя, сообщил Игорь Цыганык.

По информации журналиста, 23-летний игрок присоединится к харьковскому клубу в зимнее межсезонье:

«Насколько я понимаю, Паулиньо уже купили. «Металлист» уже заплатил деньги за этого футболиста. Уже зимой Паулиньо станет игроком харьковского клуба.

Густаво и Пирани? Многое будет зависеть от переговорного процесса. Но вряд ли этих футболистов купят в ближайшее время».

Пока что Паулиньо Бойя на правах аренды выступает за клуб «Жувентуде». Вингер провел 20 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 3 гола.

Источник — Циганик LIVE

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Фк Скала
    Фк Скала, 03.11.2021 21:11
    +3
    Циганник все знающий все могучий
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