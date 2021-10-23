Металлист предложил почти 2 миллиона евро за вингера Сан-Паулу

Клуб Первой лиги «Металлист» предложил 1,8 миллиона евро за бразильского вингера Паулиньо Гойя. 23-летний игрок принадлежит «Сан-Паулу», а сейчас выступает на правах аренды за «Жувентуде».

«Металлист» хочет выкупить все 100% прав на игрока, в то время как «Сан-Паулу» хочет сохранить часть экономических прав на вингера у себя.

В нынешнем сезоне на счету Паулиньо 3 гола в 19 матчах чемпионата Бразилии за «Жувентуде». Ранее игрока на некоторое время исключали из основного состава из-за нарушения дисциплины.

Трансферная стоимость Паулиньо оценивается в 1 миллион евро. Контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2022 года.

Сейчас «Металлист» уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, несмотря на недавнее поражение от «Агробизнеса».