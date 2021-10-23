Металлист предложил почти 2 миллиона евро за вингера Сан-Паулу

Паулиньо Гойя может продолжить карьеру в Украине

  • 23.10.2021 15:05
  • 2972 просмотра
  • 6 комментариев
Металлист предложил почти 2 миллиона евро за вингера Сан-Паулу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулиньо Гойя

Клуб Первой лиги «Металлист» предложил 1,8 миллиона евро за бразильского вингера Паулиньо Гойя. 23-летний игрок принадлежит «Сан-Паулу», а сейчас выступает на правах аренды за «Жувентуде».

«Металлист» хочет выкупить все 100% прав на игрока, в то время как «Сан-Паулу» хочет сохранить часть экономических прав на вингера у себя.

В нынешнем сезоне на счету Паулиньо 3 гола в 19 матчах чемпионата Бразилии за «Жувентуде». Ранее игрока на некоторое время исключали из основного состава из-за нарушения дисциплины.

Трансферная стоимость Паулиньо оценивается в 1 миллион евро. Контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2022 года.

Сейчас «Металлист» уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, несмотря на недавнее поражение от «Агробизнеса».

Источник — Goal.com

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 23.10.2021 15:17
    +4
    Умник, 23.10.2021 15:13
    А агробизнес чемпионом
    буде глимт чемпион
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 23.10.2021 15:33
    +1
    Хоакин Гусман Лоэра., 23.10.2021 15:12
    В следующем сезоне ДК будет на 3 месте
    Смешная шутка, то есть кротов ты уже в принципе не видишь в зоне Еврокубков?
    Согласен
    Ссылка
    Умник
    Умник, 23.10.2021 15:13
    0
    Хоакин Гусман Лоэра., 23.10.2021 15:12
    В следующем сезоне ДК будет на 3 месте
    А агробизнес чемпионом
    Ссылка
    alex13
    alex13, 23.10.2021 15:49
    -1
    Хоакин Гусман Лоэра., 23.10.2021 15:12
    В следующем сезоне ДК будет на 3 месте
    На 4-ом!
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 23.10.2021 15:36
    -2
    adidas777, 23.10.2021 15:33
    Смешная шутка, то есть кротов ты уже в принципе не видишь в зоне Еврокубков?
    Согласен
    Учи уроки в понедельник тебе в школу
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    Хоакин Гусман Лоэра., 23.10.2021 15:12
    -3
    В следующем сезоне ДК будет на 3 месте
    Ссылка
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